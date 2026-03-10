Real España vs Victoria en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa con un partido atractivo entre Real España y Victoria, dos equipos que llegan con realidades distintas pero con la necesidad de sumar puntos. La Máquina buscará mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato, mientras que el conjunto ceibeño intentará reaccionar para no complicarse en la tabla acumulada. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles de este duelo del fútbol hondureño.

Real España tiene 19 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, producto de cinco triunfos y cuatro empates, mismas unidades que Motagua, pero con peor diferencia de gol. El equipo dirigido por Jeaustin Campos no atraviesa su mejor momento, especialmente después de la dura eliminación ante LAFC en la Concachampions. En el torneo local acumula dos empates consecutivos como visitante, 2-2 frente a Platense y 1-1 ante Olimpia, por lo que ahora buscará hacerse fuerte en casa, donde suma dos victorias seguidas.

Por su parte, Victoria tiene 10 puntos y se encuentra en la séptima posición con dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Hernán Medina arrancó el torneo con cuatro empates consecutivos, pero en las últimas jornadas su rendimiento ha bajado tras caer 1-0 ante Juticalpa como visitante y 4-2 frente a Génesis PN como local. Además, necesita seguir sumando para no complicarse en la tabla acumulada, donde suma 24 puntos y ocupa el décimo lugar, solo por encima de Choloma.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Real España vs Victoria de la jornada 11 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Real España y Victoria está programado para el miércoles 11 de marzo a las 19:30 horas y se disputará en el estadio General Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Real España vs Victoria hoy

Ni Real España ni Victoria cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Jeaustin Campos y Hernán Medina utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Real España: Luis López; Juan Capeluto, Devron García, Daniel Aparicio; Gonzalo Ritacco, Anthony García, Jhow Benavídez, Jack Baptiste, Carlos Mejía; Darixon Vuelto y David Sayago. DT: Jeaustin Campos.

Victoria: Michael Perelló; Lemuel Sevilla, Elvin Casildo, Oscar Barrios, Matías Martínez, Geovanny Bueso; Rodolfo Espinal, Allan Banegas, Luis Hernández; Rolando Blackburn y Juan Carlos García. DT: Hernán Medina.

Antecedentes y últimos resultados del Real España vs Victoria en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Real España y Victoria:

8 de noviembre de 2025 | Victoria 0-2 Real España | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de septiembre de 2025 | Real España 1-3 Victoria | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Victoria 1-1 Real España | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 16 de febrero de 2025 | Real España 2-1 Victoria | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 24 de noviembre de 2024 | Victoria 0-0 Real España | Torneo Apertura 2024

