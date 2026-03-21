La Volta a Catalunya 2026, en vivo por Claro Sports

La histórica prueba WorldTour regresa con su 105ª edición, marcada por la alta montaña y un duelo estelar entre los grandes favoritos del pelotón

Volta a Catalunya 2026, en vivo Claro Sports

La Volta a Catalunya regresa en 2026 como una de las pruebas más prestigiosas y antiguas del calendario internacional, consolidada como la cuarta carrera por etapas más longeva del ciclismo mundial. La competencia celebrará su 105ª edición del 23 al 29 de marzo, con siete jornadas que recorrerán Cataluña desde la Costa Brava hasta Barcelona, en un trazado de más de mil kilómetros que combina tradición, exigencia y espectáculo de élite .

La cobertura de la Volta a Catalunya 2026 estará disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports, que presentará los highlights diarios con lo más destacado de cada etapa. Estos resúmenes podrán seguirse en 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El peso histórico de la carrera se mantiene vigente en su palmarés reciente. En 2025, Primož Roglič se llevó la clasificación general tras una definición estratégica en Barcelona, imponiéndose en el cierre sobre sus rivales directos. Un año antes, Tadej Pogačar firmó una exhibición dominante, confirmando el perfil de la Volta como terreno de escaladores de élite y laboratorio competitivo para aspirantes a Grandes Vueltas.

Figuras a seguir en la Volta a Catalunya 2026

El gran eje competitivo gira en torno al esperado duelo entre Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel. El danés llega como referencia absoluta tras un inicio de temporada dominante, coronado con su victoria en la París-Niza, donde marcó diferencias históricas sobre el resto del pelotón. Su perfil como escalador puro lo convierte en el principal candidato en un recorrido diseñado para la alta montaña .

Enfrente estará Evenepoel, líder del proyecto Red Bull-Bora, quien busca consolidarse en una carrera que ya conoce y donde ha estado cerca del triunfo. Su capacidad explosiva y su agresividad táctica representan un contraste directo frente al control y regularidad de Vingegaard, en un enfrentamiento que definirá el ritmo competitivo desde las primeras etapas clave.

En ese contexto aparece João Almeida como la carta principal de UAE Team Emirates, un corredor que basa su fortaleza en la constancia en esfuerzos largos y que puede capitalizar cualquier desgaste entre los favoritos. A su lado, Thomas Pidcock llega con impulso competitivo tras firmar un segundo lugar en Milano-Sanremo, perfilándose como una amenaza en etapas de media montaña y finales explosivos.

Además, la carrera contará con la participación de cuatro ciclistas colombianos: Santiago Buitrago, Einer Rubio, Iván Sosa y Daniel Felipe Martínez, buscando sumar resultados importantes en una de las carreras más prestigiosas del WorldTour.

Las etapas de la Volta a Catalunya 2026

Etapa 1 | 23 de marzo | Sant Feliu de Guíxols a Sant Feliu de Guíxols (172.7 km): Inicio tradicional en la Costa Brava con un recorrido llano- La inclusión del Alt de Romanyà y, sobre todo, el Alt de Sant Hilari de primera categoría introduce desgaste desde la primera jornada. El final en ligero ascenso en Sant Feliu condiciona la resolución, favoreciendo a corredores explosivos.

Volta a Catalunya, Etapa 1 | ProCyclingStats

Etapa 2 | 24 de marzo | Figueres a Banyoles (167.4 km): Jornada que atraviesa el Ampurdán y la Garrotxa, con un perfil ondulado que acumula cerca de 2,000 metros de desnivel. Aunque en el papel apunta a un sprint, el paso por zonas como Olot y el Alt del Purgatori introduce fatiga progresiva en las piernas del pelotón.

Volta a Catalunya, Etapa 2 | ProCyclingStats

Etapa 3 | 25 de marzo | Mont-roig del Camp a Vila-seca (159.4 km): Primer día con verdadero componente táctico de media montaña. El recorrido por las sierras de Prades y Montsant incluye el Alt de La Mussara, cuya dureza inicial puede ser utilizada para seleccionar el grupo y eliminar a los sprinters más limitados en la subida.

Volta a Catalunya, Etapa 3 | ProCyclingStats

Etapa 4 | 26 de marzo | Mataró a Vallter (173 km): Primer gran punto de quiebre de la clasificación general. Aquí se establece la primera jerarquía real entre los aspirantes, especialmente en condiciones de frío y humedad que pueden agravar el desgaste.

Volta a Catalunya, Etapa 4 | ProCyclingStats

Etapa 5 | 27 de marzo | La Seu d’Urgell a Coll de Pal (155.3 km): La etapa reina y el punto estructural de la carrera. Con 4,500 metros de desnivel acumulado en apenas 155 km, el recorrido exige una gestión extrema del esfuerzo. El Port Colldarnat, con sus curvas en herradura, marca el inicio de un encadenado de puertos que termina en el Coll de Pal.

Volta a Catalunya, Etapa 5 | ProCyclingStats

Etapa 6 | 28 de marzo | Berga a Queralt (158.2 km): El Coll de Pradell, de categoría especial, introduce uno de los segmentos más duros de toda la Volta. Tras ese esfuerzo, el Coll de Sant Isidre actúa como filtro antes del ascenso final a Queralt.

Volta a Catalunya, Etapa 6 | ProCyclingStats

Etapa 7 | 29 de marzo | Barcelona a Barcelona (95.1 km): Cierre en el circuito de Montjuïc. La acumulación de esfuerzos, sumada al carácter técnico del descenso hacia meta, convierte esta etapa en un final abierto.

Volta a Catalunya, Etapa 7 | ProCyclingStats

Fechas, horarios y dónde ver la Volta a Catalunya 2026

Toda la actividad de la Volta a Catalunya se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports en 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las cinco etapas se disputarán del sábado 7 al miércoles 11 de febrero, con los highlights diarios en Claro Sports.

Etapa 1 | lunes 23 de marzo México y Centroamérica: 08:20 horas Panamá, Colombia y Perú: 09:20 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 10:20 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:20 horas

Etapa 2 | martes 24 de marzo México y Centroamérica: 08:20 horas Panamá, Colombia y Perú: 09:20 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 10:20 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:20 horas

Etapa 3 | miércoles 25 de marzo México y Centroamérica: 08:50 horas Panamá, Colombia y Perú: 09:50 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 10:50 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:50 horas

Etapa 4 | jueves 26 de marzo México y Centroamérica: 08:20 horas Panamá, Colombia y Perú: 09:20 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 10:20 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:20 horas

Etapa 5 | viernes 27 de marzo México y Centroamérica: 07:20 horas Panamá, Colombia y Perú: 08:20 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 09:20 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 10:20 horas

Etapa 6 | sábado 28 de marzo México y Centroamérica: 08:20 horas Panamá, Colombia y Perú: 09:20 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 10:20 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:20 horas

Etapa 7 | domingo 29 de marzo México y Centroamérica: 04:20 horas Panamá, Colombia y Perú: 05:20 horas República Dominicana, Venezuela y Bolivia: 06:20 horas Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 07:20 horas



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