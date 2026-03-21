La abanderada Karen Díaz deja en ‘visto’ a Nicolás Larcamón tras el empate de Cruz Azul y Mazatlán

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón apenas salvó el empate ante Mazatlán en la jornada 12 del Clausura 2026 tras un gol del Toro Fernández al final del partido

Nicolás Larcamón protagoniza una polémica | Imago7

Un video viral en redes sociales encendió la polémica tras el empate de Cruz Azul frente a Mazatlán en el Estadio El Encanto. En el clip, el técnico celeste, Nicolás Larcamón, intenta darle la mano a la abanderada Karen Díaz; sin embargo, ella lo deja con la mano extendida, en una escena que rápidamente generó todo tipo de reacciones y comentarios entre los aficionados del fútbol mexicano, dividiendo opiniones sobre lo ocurrido al final del encuentro.

En lo estrictamente deportivo, Cruz Azul dejó escapar la oportunidad de recuperar el liderato durante la jornada 12 del Clausura 2026, al igualar ante el conjunto sinaloense. Pese a dominar gran parte del partido, los cementeros apenas lograron rescatar un punto gracias a un gol en los minutos finales de Gabriel ‘Toro’ Fernández, que decretó el empate. No obstante, más allá del resultado, la atención mediática se concentró en el incidente posterior al silbatazo final.

El clip, de apenas 30 segundos de duración, muestra a Nicolás Larcamón inmediatamente después del silbatazo final. El técnico de Cruz Azul se acerca al cuerpo arbitral para aparentemente reclamar las decisiones arbitrales, en una escena donde los colegiados parecen intentar explicarle la decisión. Sin embargo, al dirigirse hacia la abanderada Karen Díaz, el estratega extiende la mano en señal de saludo, pero ella no responde, dejándolo con el gesto suspendido en un momento que rápidamente se volvió viral.

Lejos de desistir, Larcamón insiste en varias ocasiones en estrechar la mano de la asistente, aunque Díaz permanece inmutable ante el intento. La tensión escala cuando el resto del cuerpo arbitral se interpone entre ambos, mientras el argentino continúa con los reclamos. Instantes después, algunos futbolistas celestes llegan a la escena para intervenir y tratar de calmar a su entrenador, en medio de un cierre cargado de fricción.

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

No fue la única interacción de Nicolás Larcamón con el cuerpo arbitral durante el encuentro del pasado viernes 20 de marzo, ya que el técnico de Cruz Azul reclamó en más de una ocasión diversas decisiones dentro del terreno de juego, una actitud que no pasó desapercibida a lo largo del partido. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha emitido una postura oficial sobre el incidente que terminó por acaparar la atención tras el silbatazo final.

El próximo compromiso de Cruz Azul será el sábado 4 de abril frente a Pachuca, en el marco de la jornada 13, un duelo clave en el que La Máquina buscará retomar impulso y volver a la pelea por el liderato absoluto del Clausura 2026, en medio de una cerrada disputa palmo a palmo con las Chivas de Guadalajara.

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