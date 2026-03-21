Raúl Jiménez reafirma su estatus como el mejor cobrador de penaltis de la PRemier League

El atacante azteca volvió a anotar desde los 11 pasos, gol que significó el triunfo del Fulham ante Burnley

Raúl Jiménez, el perfecto cobrador de penales. | Reuters.

Raúl Jiménez sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la Premier League. El delantero mexicano amplió su récord perfecto desde los 11 pasos al convertir su penalti número 14 sin fallo, en la victoria del Fulham por 3-1 ante el Burnley, confirmándose como el lanzador más efectivo que ha tenido la liga inglesa.

El atacante del Fulham no solo mantiene el 100% de efectividad, sino que también se coloca por encima de figuras históricas. Ningún jugador en la historia de la Premier ha ejecutado y convertido tantos penaltis sin error como Jiménez, una marca que refleja su precisión, sangre fría y confianza en momentos clave.

Su registro supera al de leyendas como Yaya Touré, quien convirtió 11 de 11 penaltis con el Manchester City, y Dimitar Berbatov, que firmó un perfecto 9 de 9. Sin embargo, el mexicano ha llevado ese estándar a otro nivel, ampliando la racha y consolidándose como el especialista más confiable desde el manchón penal.

¡ROJA Y PENAL PARA FULHAM!



Ahí viene Raúl Jiménez, que consigue el tiro penal de esta manera en la #PremierLeague. pic.twitter.com/YSjnDWd9ie — FOX (@somos_FOX) March 21, 2026

Un especialista que no falla

La ejecución de Jiménez no es casualidad. Cada cobro refleja técnica, lectura del portero y una calma que lo distingue. En una liga donde la presión es constante, mantener una racha perfecta en 14 intentos es una muestra de consistencia poco común.

A diferencia de otros grandes cobradores que vieron caer su invicto, el mexicano ha logrado sostener su eficacia. Jugadores como Cole Palmer y Bryan Mbeumo estuvieron cerca de alcanzar marcas similares, pero un solo error fue suficiente para romper sus rachas. Palmer, por ejemplo, convirtió sus primeros 12 penaltis antes de fallar el número 13, mientras que Mbeumo vio frenada su marca tras errar su intento 11. En contraste, Jiménez ha evitado ese tropiezo, manteniendo su nombre en la élite de los especialistas.

La élite de los cobradores en Inglaterra

¡EMOTIVO MOMENTO!🐺



Raúl Jiménez se conmueve, y no esconde las lágrimas al terminar el partido de Fulham contra Burnley.



El mexicano dedicó su gol al cielo, tras el fallecimiento de su padre.#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/grD9krSnQs — FOX (@somos_FOX) March 21, 2026

En la historia de la Premier League, pocos nombres se asocian tanto con el punto penal como Matthew Le Tissier. El histórico jugador del Southampton convirtió 25 de 26 penaltis, con una efectividad del 96.2%, siendo el futbolista con más cobros y solo un fallo.

Otros casos como el de Danny Murphy, con 18 aciertos en 19 intentos, o el de Callum Wilson, con 16 de 17, reflejan lo complicado que es sostener un registro casi perfecto durante varios años en la competencia. En ese contexto, lo que ha logrado Raúl Jiménez toma aún más valor. No solo es perfecto, sino que lo ha hecho en un número considerable de ejecuciones, lo que eleva su marca a un nivel histórico dentro del fútbol inglés.

El impacto de Jiménez va más allá de los números. Su presencia en la Premier League ha sido constante, y este récord lo coloca como uno de los futbolistas mexicanos más destacados en Europa en la última década. Con cada penalti convertido, el delantero reafirma su jerarquía y su capacidad para responder en momentos determinantes. Su historia aún se sigue escribiendo, pero su lugar entre los mejores cobradores de penaltis en Inglaterra ya está asegurado. Raúl Jiménez no solo cobra penaltis. Los convierte en garantía.

Te puede interesar