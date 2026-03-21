“Somos campeones de África”: el festejo del senegalés Iliman Ndiaye tras la victoria del Everton sobre Chelsea

Ndiaye marcó en el 3-0 ante Chelsea, celebró con Gueye y lanzó un mensaje sobre Senegal tras el fallo de la CAF a favor de Marruecos

Ndiaye y Gueye comandaron el triunfo de los Toffees | Reuters

El Everton venció 3-0 al Chelsea en la jornada 31 de la Premier League. El equipo dirigido por David Moyes resolvió con contundencia y capitalizó los errores defensivos del rival para asegurar una victoria dominante. Con el resultado, los Toffees escalaron al séptimo puesto y se colocaron a tres puntos de los puestos europeos.

El marcador se abrió al minuto 33 con un tanto de Beto, quien definió luego de una asistencia filtrada de James Garner. El delantero volvió a aparecer al 62’, en una acción en la que un error del portero Robert Sánchez permitió que el balón se le escapara entre las piernas. Chelsea intentó reaccionar, pero se encontró con una actuación sólida de Jordan Pickford bajo los tres palos.

El tercer tanto llegó al minuto 76 y tuvo como protagonista a Iliman Ndiaye. La jugada comenzó con un despeje largo de Pickford, prolongado de cabeza por Beto. El senegalés controló en el borde del área, encaró a su defensor y definió con un disparo colocado al ángulo, sellando la goleada con una acción individual precisa.

Después de la anotación, Ndiaye protagonizó una de las imágenes más llamativas del partido. El atacante se reunió con su compatriota Idrissa Gana Gueye y ambos celebraron haciendo el número dos con los dedos, en alusión a los títulos de Senegal en la Copa Africana de Naciones y la polémica resolución de la gran final.

El pasado 17 de marzo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió la final de la AFCON 2025 a favor de Marruecos por marcador administrativo de 3-0. El organismo sancionó a Senegal por incomparecencia luego de abandonar la cancha tras un penal señalado en su contra al minuto 89.

Eventualmente, los jugadores regresaron al terreno de juego y Edouard Mendy atajó la pena máxima para enviar el partido a la prórroga. En el tiempo extra, los Leones de la Teranga anotaron el tanto de la victoria.

Sin embargo, la resolución dejó a Senegal sin su segundo campeonato y convirtió a los marroquíes en monarcas del continente. La decisión generó debate y polémica. Ambos futbolistas formaron parte de la plantilla que disputó el torneo el pasado mes de enero y, con su celebración, dejaron ver su postura sobre el desenlace oficial.

La escena se completó al finalizar el partido, cuando Ndiaye se acercó a una cámara y lanzó un mensaje directo: “Somos campeones de África”, dejando claro que su selección no acepta la resolución definitiva del organismo continental.

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