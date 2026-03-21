Pérez Zeledón vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Pérez Zeledón Cartaginés, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Pérez Zeledón y Cartaginés se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Pérez Zeledón por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El partido reúne a dos equipos con objetivos distintos en la tabla, pero con la misma necesidad de sumar puntos en la recta media del campeonato. Mientras los visitantes buscan consolidarse en la parte alta, los locales intentarán salir del fondo.

Pérez Zeledón atraviesa un momento complicado en el torneo. El equipo suma 9 puntos en 12 partidos, con apenas una victoria, seis empates y cinco derrotas. En su última presentación cayó 3-0 ante Alajuelense, resultado que reflejó sus problemas recientes en defensa y falta de contundencia en ataque. Además, acumula varias jornadas sin ganar, lo que lo mantiene en la última posición de la tabla y con la urgencia de reaccionar cuanto antes.

Cartaginés, en cambio, llega con un panorama más estable. El conjunto brumoso suma 23 puntos y ocupa el primer lugar tras 12 fechas, con siete triunfos, dos empates y tres derrotas. En la jornada anterior consiguió una victoria importante por 2-1 frente a Saprissa, resultado que le permitió mantenerse en la cima. Con un rendimiento más regular, buscará aprovechar el contexto para sumar fuera de casa y sostener su posición en el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Pérez Zeledón vs Cartaginés de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Pérez Zeledón y Cartaginés está programado para el domingo 22 de marzo a las 21:00 horas y se disputará en el Estadio Pérez Zeledón. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Pérez Zeledón vs Cartaginés hoy

Ni Pérez Zeledón ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos de cara a la jornada 14 del Torneo Clausura. Se estima que Luis Alberto Orozco y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Pérez Zeledón : Miguel Ajú, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana (C), Luis Hernández, José Mora, Silvio Rodríguez, Kendall Porras, Andrey Soto, Barlon Sequeira, Luis Loroña. DT : Luis Alberto Orozco.

: Miguel Ajú, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana (C), Luis Hernández, José Mora, Silvio Rodríguez, Kendall Porras, Andrey Soto, Barlon Sequeira, Luis Loroña. : Luis Alberto Orozco. Cartaginés: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Diego Mesén, Suhander Zúñiga, Douglas López, Cristopher Núñez (C), Geancarlo Castro, Luis Flores, José Mora, Nicolas Vargas. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Pérez Zeledón vs Cartaginés en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Pérez Zeledón y Cartaginés:

8 de febrero de 2026 | Cartagines 1-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

24 de noviembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Cartaginés | Torneo Apertura

18 de septiembre de 2025 | Cartagines 1-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

12 de abril de 2025 | Cartagines 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

23 de febrero de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Cartaginés | Torneo Clausura

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