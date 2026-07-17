Messi revive la foto con Lamine Yamal antes de la final del Mundial: “Es una locura”

La histórica fotografía de una campaña de Unicef volvió a cobrar vida antes de la final entre Argentina y España

Messi habla de la foto de Lamine Yamal cuando era bebé | Reuters

Lionel Messi habló previo a la final de la Copa del Mundo 2026, en la que Argentina se enfrentará a España, selección encabezada por Lamine Yamal. El encuentro también ha revivido una imagen que se volvió viral en los últimos días: una fotografía tomada hace 19 años durante una campaña de Unicef, en la que el argentino aparece junto al entonces bebé que hoy es una de las figuras del fútbol español.

Durante un evento previo a la final realizado en Nueva York y Nueva Jersey, Messi fue cuestionado sobre lo que representa enfrentar a Yamal en un partido por el título mundial. El capitán argentino destacó las cualidades del delantero español y el futuro que tiene por delante.

“Lamine es un grandísimo jugador. Juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Tiene una gran carrera por delante y la oportunidad de conseguir algo histórico”, señaló Messi.

El delantero argentino también se refirió a la fotografía tomada hace casi dos décadas, imagen que ha generado una gran repercusión por el hecho de que ambos futbolistas ahora coincidan en una final de Copa del Mundo.

“Esa foto es una locura, que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo es una locura. Es uno de los mejores del mundo, sin duda”, comentó.

Messi reconoció además el impacto que tiene el crecimiento futbolístico de Yamal para el Barcelona, club con el que el argentino mantiene un fuerte vínculo, aunque dejó claro que Argentina buscará impedir que el atacante tenga una actuación destacada en la final.

“El bien de él va a ser el bien del Barcelona también. Intentaremos hacer un gran partido para que no tenga su mejor versión”, afirmó.

La final entre Argentina y España enfrentará a dos generaciones distintas del fútbol mundial: Messi, quien busca un nuevo título con la Albiceleste, y Yamal, una de las grandes apariciones del torneo y referente del futuro de la selección española.

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