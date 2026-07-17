Oficial: Sebastián Villa regresa a Boca Juniors luego de tres años

El extremo dejó atrás todo conflicto legal y emprende el retorno al club que vio su mejor versión en la cancha.

Sebastián Villa regresa a Boca Juniors | Vizzor

Segundo ciclo para Sebastián Villa en Boca Juniors. Después de vivir un importante relanzamiento en su carrera, todo después de sus problemas judiciales, el futbolista colombiano retorna como la principal incorporación del ‘Xeneize’ para el remate del año. No es un buen presente deportivo para el club argentino, por lo que necesita de calidad en el ataque para volver a conquistar títulos.

Villa vuelve después de tocar el cielo en Independiente Rivadavia. Tras militar en Bulgaria, algo alejado de la opinión pública en el país, fue contratado por Independiente Rivadavia en 2024. Allí comandó al equipo para obtener el más grande gesto en la historia del modesto club: ganar la Copa Argentina.

Después de esa obtención, el año pasado, Villa se destacó por el liderazgo en cancha y la producción de goles y asistencias. Pareció volver a ser el Villa que todos conocían, al punto de que iniciando año se hablara de una rápida salida a Boca o el propio River Plate, pues también habría preguntado por sus servicios. Sin embargo, disputó la fase de grupos de Copa Libertadores para conseguir otra hazaña, que fue el ingreso a octavos de final.

Sebastián Villa, de regreso al club que vio su mejor versión

El cafetero quería marcharse, pero se activó una cláusula de rescisión que superaba los seis millones de dólares. Ese valor lo acordó Boca para su regreso, por lo que el lunes viajó a hacerse los chequeos médicos en Buenos Aires, además de que no viajó para el último duelo de la ‘Lepra Mendocina’ por la copa doméstica.

Ahora bien, tras superar todos los trámites, Villa volverá a portar la casaca azul y amarilla de uno de los grandes equipos de Sudamérica. Atrás quedó la serie de demandas por “despido indirecto” y el divorcio entre ambas partes. Luego de tres años, el extremo vuelve a tener un colombiano en el frente de ataque.

Comunicado Oficial: Álvaro Montero y Sebastián Villahttps://t.co/xJOKNhQQ9G — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 17, 2026

Su último ciclo, de cinco años, tuvo un balance final de 172 partidos vistiendo la casaca de Boca con 29 goles. Logró ganar un total de siete títulos, entre ellos una Liga, dos Copas de la Liga, una Copa Argentina y tres Supercopas.

Además de Villa, se espera que Álvaro Montero forme parte del plantel profesional. Ambos coincidieron en el Deportes Tolima campeón de la Liga en el primer semestre de 2018, además de participar conjuntamente en la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Una vez más, el ‘Xeneize’ vuelve a tener conexión colombiana.

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