Álvaro Montero llegará como el “arquero más alto” en la historia de Boca Juniors

La estatura ha sido un factor por el que el arquero ha llamado la atención previo a su llegada al ‘Xeneize’.

Álvaro Montero estuvo en la Selección Colombia | REUTERS

A falta de un comunicado oficial, Álvaro Montero se unirá a la lista de altas para Boca Juniors este remate de año. El portero viene de integrar la convocatoria de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, aunque no tuvo oportunidad de comandar los tres palos. Sin embargo, se trata del relevo de Camilo Vargas, y de hecho pinta para ocupar su lugar de cara al próximo proyecto.

Este martes llegó a Buenos Aires para finiquitar todos los detalles médicos. Se percibe mucha expectativa por su llegada, anotando que no es el único cafetero protagonista en el libro de pases. Sebastián Villa, excompañero en el Deportes Tolima y la propia selección, ya tiene todo listo para el retorno luego de tres años.

Un factor importante por el que se ha cotizado Montero, sin duda, es su estatura. El guardameta supera los dos metros (2,01), un ítem que lo hizo más atractivo para recalar en Boca. Dicen en la prensa local que se convertiría en el portero más alto en toda la historia de la institución, superando los 1,95 de Agustín Rossi o los 1,93 de Esteban Andrada.

Álvaro Montero con la Selección Colombia | Vizzor Image

Además cuenta con otra gran credencial: su participación en Vélez Sarsfield. Su período ha sido relativamente corto al servicio del ‘Fortín’, donde llegó en principio como cedido por Millonarios hace un año. Ahora bien, después de que el club lograra tenerlo en propiedad, emprende vuelo a Boca por un valor que supera los cuatro millones de dólares.

Las sensaciones de Álvaro Montero

“Sabemos de la grandeza que tiene este club y vamos a darlo todo”, reseñó en diálogo con ESPN el portero que ha tenido una buena recordación en Argentina por sus últimas actuaciones. Ahora bien, se pronunció frente al legado de Óscar Córdoba en la institución.

“Recientemente no he hablado con él. En su momento lo hicimos, hace unos años atrás y bueno, una total admiración. Ojalá que uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito de todo lo que él consiguió. Hizo historia y lo saben”, añadió.

¡BOCA TIENE NUEVO ARQUERO! ¡El colombiano Álvaro Montero habló con @EmilianoRaddi en su llegada a Argentina! ¿Qué te parece este refuerzo para el Xeneize? pic.twitter.com/5O3rK5ULki — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2026

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