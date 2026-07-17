Dibu Martínez se emociona previo a la final ante España: “A veces lloro al pensar en lo que hemos conseguido”

El arquero argentino expuso el peso emocional del ciclo campeón antes del duelo que definirá el Mundial 2026

Martínez previo a la final ante España | REUTERS

Emiliano ‘Dibu’ Martínez llevó la previa de la final del Mundial 2026 al terreno emocional, a pocas horas de que Argentina se enfrente con España por el título. El encuentro está programado para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Albiceleste intentará conquistar el bicampeonato frente al vigente campeón europeo.

El guardameta argentino resumió el significado de los últimos años con una declaración que volvió a colocar su figura en el centro de la conversación: “A veces lloro al pensar en lo que hemos conseguido”. La frase refleja el peso de un ciclo en el que Argentina pasó de una prolongada espera por títulos a disputar otra final de Copa del Mundo.

Las palabras del Dibu aparecen después de que Argentina eliminara 2-1 a Inglaterra mediante una remontada en los minutos finales. Enzo Fernández marcó el empate y Lautaro Martínez convirtió el tanto de la clasificación, ambos después de intervenciones de Lionel Messi, para colocar al equipo de Lionel Scaloni en su segunda final mundialista consecutiva.

El torneo también dejó una marca individual para Martínez. Con su participación ante Inglaterra, el arquero superó el registro de Ubaldo Fillol y se convirtió en el portero argentino con más partidos disputados en Copas del Mundo. El futbolista del Aston Villa alcanzó la cifra durante su segunda participación mundialista, después de haber sido titular en Qatar 2022.

Martínez llegará al partido contra España como uno de los referentes del equipo que ganó el Mundial de Qatar, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Además, fue reconocido como el mejor arquero del Mundial 2022 y recibió el Guante de Oro en las dos ediciones más recientes de la Copa América.

Del otro lado estará una selección española que avanzó a la final luego de vencer 2-0 a Francia. España buscará su segundo campeonato mundial y llegará respaldada por una defensa que únicamente recibió un gol durante sus primeros siete partidos del torneo, además de una generación que ya conquistó la Eurocopa.

Aunque el arquero no lanzó una provocación directa contra el conjunto español, su mensaje reabre el debate sobre la experiencia de Argentina en partidos definitivos y la presión que recaerá sobre su rival. El equipo sudamericano disputará otra final con buena parte del núcleo que levantó el trofeo en 2022, mientras España intentará impedir que la Albiceleste repita el campeonato.

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