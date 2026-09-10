TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 10 de septiembre

Wrestling Impact llega este jueves 10 de septiembre con una cartelera que tendrá varias batallas llenas de adrenalina

TNA Wrestling Impact llega en vivo este jueves 27 de agosto desde el CAA Centre de Brampton, Ontario. Las rivalidades continúan después de Lockdown 2026 con la presencia anunciada de figuras como Matt Hardy, Moose, Mustafa Ali, Nic Nemeth, Rosemary, Indi Hartwell y Leon Slater.

Jada Stone y M by Elegance se enfrentan en la final del torneo que definirá a la primera campeona de televisión de la división Knockouts. Sigue las luchas, intervenciones y acontecimientos que marcarán el rumbo de TNA camino a sus próximos eventos.

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