Nathan Silva Culpa al árbitro por la polémica ante América y defiende a Pumas tras gol anulado

El defensa brasileño aseguró que en el equipo mantienen la ilusión de clasificarse a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

El defensa brasileño Nathan Silva rompió el silencio sobre la polémica arbitral que marcó el Clásico Capitalino entre Pumas y América, luego de una jugada que terminó con un gol anulado al conjunto universitario. En entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio, el futbolista explicó lo sucedido dentro del terreno de juego y dejó claro que, desde su perspectiva, la decisión correspondió exclusivamente al silbante.

Silva rechazó haber cometido alguna infracción durante la acción que provocó la controversia, pues aseguró que únicamente retrocedió antes de que el futbolista del América hiciera contacto con él. Aunque evitó profundizar en las actuaciones arbitrales, consideró que este tipo de decisiones pueden modificar el desarrollo de los encuentros. “En la jugada creo que yo no participé porque yo di un paso para atrás y el rival choca conmigo, entonces creo que fue una decisión del árbitro”, expresó el zaguero.

El brasileño también recordó que Pumas ha enfrentado otras decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, perjudicaron al equipo, aunque reconoció que estas situaciones forman parte del fútbol. “A veces te toca a ti, a veces toca a favor, a veces te toca en contra. Siempre ha sido así, en el fútbol no va a cambiar. Esperamos que ellos tomen las mejores decisiones posibles y no ayuden a ningún equipo”, declaró. Además, aseguró que los universitarios estuvieron más cerca de conseguir el triunfo frente a Las Águilas.

Nathan Silva también defendió la labor de los árbitros | Imago7

Nathan Silva considera que Pumas aún puede meterse a la Liguilla y competir

Con el cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX, Nathan Silva aseguró que los Pumas mantienen la esperanza de conseguir su clasificación a la Liguilla. El defensor reconoció que los resultados no han acompañado al equipo durante diferentes momentos del campeonato, pero insistió en que todavía tienen una oportunidad de alcanzar sus objetivos. “Nosotros tenemos la Fecha FIFA, vamos a tener dos semanas para trabajar muy bien y llegar muy bien preparados para el partido del sábado”, señaló sobre el compromiso frente a Monterrey.

El partido ante Rayados representa una oportunidad para que Pumas mantenga vivas sus aspiraciones de disputar la fase final del torneo. Silva reconoció que la irregularidad ha sido uno de los principales problemas del conjunto universitario y comprendió las críticas de los aficionados. “Dentro del torneo nosotros tuvimos momentos muy buenos y momentos malos también. Creo que no fuimos tan equilibrados, pero nos resta el último partido y todo puede pasar”, aseguró.

Nathan Silva, contento con Esteban Solari

Uno de los temas abordados fue el proceso de adaptación de Pumas al sistema de juego de Esteban Solari, entrenador que ha buscado implementar su propuesta futbolística en el conjunto universitario. Silva admitió que los primeros encuentros resultaron complicados debido a las modificaciones tácticas, aunque destacó que actualmente existe una mayor comprensión entre el cuerpo técnico y los futbolistas. “Creo que nos costó al principio asimilar lo que él venía pidiendo para que nosotros pudiéramos hacer las cosas bien. Creo que al final del torneo la idea quedó muy clara”, explicó.

El brasileño también manifestó su respaldo al entrenador y consideró que la continuidad del proyecto necesita el apoyo de los jugadores, la directiva y la afición, incluso cuando los resultados no se presentan inmediatamente. “Nosotros los jugadores compramos la idea y estamos asimilando lo que él nos pide. La directiva también es importante que esté con él en este momento, y la afición también”, afirmó. Asimismo, recordó que durante el proceso de Efraín Juárez también existieron dificultades iniciales antes de que el equipo asimilara su propuesta futbolística.

Los clubes de la Liga MX deben regresar a la Copa Libertadores

Más allá de la situación de Pumas, Nathan Silva aprovechó para expresar su postura sobre un posible regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores, competición de la que destacó su exigencia deportiva y las oportunidades de crecimiento que ofrecería a los futbolistas. El defensa consideró que los clubes nacionales tienen condiciones para enfrentarse a representantes de Brasil y Argentina.

“Si los mexicanos se pueden meter a la Libertadores otra vez, creo que pueden pelear por cosas importantes. Hasta poner jugadores jóvenes para ir aprendiendo y ganando más espacio en el fútbol”, sostuvo.

Finalmente, Silva defendió el nivel competitivo de la Liga MX y destacó que existen entre siete y ocho equipos que regularmente disputan los primeros puestos de la clasificación, una situación que, desde su perspectiva, permitiría competir en el ámbito sudamericano.

“Para el fútbol mexicano ayudaría muchísimo y elevaría el nivel, porque es una liga muy competitiva. Creo que podría pelear con los grandes equipos de Brasil y Argentina”, aseguró. En el plano personal, reiteró su deseo de permanecer en Pumas durante varios años, club con el que aseguró mantener un vínculo familiar y deportivo: “Mis hijos son mexicanos, entonces ya traigo la cultura mexicana en nuestra vida. Espero seguir aquí por muchos años y dejar un legado muy importante dentro de este club”.