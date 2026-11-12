U2 lanza ´Torn´, el dueto con la icónica Dolly Parton: ¿Cuándo y dónde se podrá escuchar la nueva canción?

Bono revela cómo surgió su colaboración con Dolly Parton, una canción que la cantante grabó durante sus últimos meses de vida

U2 estrena una colaboración inédita con Dolly Parton | @U2

U2 presenta ‘Torn’, una colaboración con Dolly Parton que reúne las voces de Bono y la cantante estadounidense en una de las grabaciones más significativas de sus respectivas trayectorias. El tema, que combina elementos del rock con la música country, marca la última participación vocal que realizó la intérprete antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de agosto de 2026, a los 80 años. Su lanzamiento forma parte de ‘Carnaval de Luz’, el decimosexto álbum de estudio de la agrupación irlandesa, con el que regresa al mercado discográfico después de nueve años sin publicar un material de larga duración compuesto por canciones nuevas.

La canción tendrá un estreno especial este jueves 12 de noviembre, antes de su lanzamiento oficial del viernes 13, fecha en la que estará disponible junto con el nuevo disco de U2. La colaboración también coincide con los preparativos de The Greatest Show On Earth World Tour 2027, la gira que comenzará en la Ciudad de México con cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros. Más allá del encuentro entre dos figuras de la música, ‘Torn’ tiene detrás una historia que comenzó con una propuesta de Bono y terminó convirtiéndose en una despedida musical de Dolly Parton.

¿Cuándo sale la canción de U2 con Dolly Parton y dónde escucharla?

‘Torn’ tendrá su estreno radiofónico mundial este jueves 12 de noviembre de 2026, mediante una versión country titulada ‘Torn’ (Kent Wells Version). Esta grabación se transmitirá durante el día a través de estaciones y plataformas especializadas en música country, principalmente en Estados Unidos.

Entre las emisoras y servicios participantes se encuentran iHeartRadio, Cumulus, Audacy, Beasley, SiriusXM The Highway, Prime Country, Y2Country y Music Choice. La distribución de esta versión estará a cargo de Big Machine Records, sello con el que Dolly Parton mantuvo una relación profesional durante la última etapa de su carrera. La disponibilidad de las señales dependerá de cada servicio y de las restricciones de acceso por país.

El lanzamiento oficial de la versión de estudio está programado para el viernes 13 de noviembre, como parte de ‘Carnaval de Luz’, el nuevo álbum de U2 publicado por Island Records. Los seguidores de la agrupación en México podrán buscar la canción en servicios de música digital como Spotify, Apple Music y YouTube Music, conforme se habilite su distribución en las distintas plataformas.

El tema aparece como la última canción de ‘Carnaval de Luz’, un disco producido por Jacknife Lee que también incluye colaboraciones con otros músicos y productores. ‘Torn’ cuenta con la participación de Daniel Lanois en la guitarra pedal steel, instrumento que aporta una sonoridad característica de la música country.

Así nació ‘Torn’: la entrañable historia del dueto de U2 y Dolly Parton

La colaboración entre U2 y Dolly Parton comenzó con una invitación de Bono para participar en un proyecto musical inspirado en el folk irlandés. El vocalista compartió algunas ideas con la cantante durante una conversación telefónica, pero ella consideró que las composiciones estaban demasiado vinculadas con las tradiciones musicales de Irlanda para su estilo.

En lugar de descartar la posibilidad de trabajar juntos, Dolly Parton propuso una canción que ya había comenzado a desarrollar y que llevaba por título ‘Torn’. La intérprete le ofreció a Bono la oportunidad de transformar aquella idea y explorar una dirección distinta. El cantante aceptó la propuesta y comenzó a trabajar en ella junto con Johnny McDaid, integrante de Snow Patrol, quien también figura entre los compositores del tema.

La historia de ‘Torn’ gira alrededor de una madre que observa cómo su familia se divide por diferencias que parecen imposibles de resolver. La canción presenta el conflicto entre dos hermanos y el dolor de una mujer que se enfrenta a la posibilidad de perder los vínculos con sus seres queridos. Aunque el relato parte de una situación familiar, también refleja las divisiones sociales y políticas que atraviesan distintas comunidades.

La grabación de las voces de Parton se realizó en Nashville, Tennessee, durante junio de 2026, cuando la cantante ya enfrentaba problemas de salud. En una entrevista con Rolling Stone, Bono explicó que desconocían la gravedad de su enfermedad y recordó el esfuerzo que hizo para participar en la sesión. El vocalista relató que la artista se levantó de la cama para interpretar la canción y reconoció que, después de su fallecimiento, escuchar aquella grabación le resultaba especialmente difícil.

Dolly Parton alcanzó a escuchar y aprobar la mezcla final de ‘Torn’ antes de morir. El productor Jacknife Lee contó que el equipo tenía inquietud sobre cómo recibiría la cantante el resultado, pero ella quedó satisfecha con su interpretación y con el trabajo realizado. De esta manera, la canción se convirtió en el último registro vocal de una carrera de aproximadamente siete décadas, y en una colaboración que reúne dos tradiciones musicales con trayectorias distintas.

Estas son las fechas de la gira de U2 en México para 2027

U2 regresará a México en 2027 con cuatro conciertos confirmados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de la gira mundial ‘Carnaval de Luz Presents: The Greatest Show On Earth’. La agrupación eligió la capital mexicana para comenzar su recorrido internacional, que posteriormente continuará en Brasil, Argentina y distintas ciudades europeas.

La banda anunció inicialmente dos presentaciones para el 23 y 26 de febrero, pero la demanda de boletos llevó a incorporar otros dos conciertos. El espectáculo contará con Beck como invitado especial, mientras que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a compartir escenario en esta nueva etapa.

Las cuatro fechas confirmadas de U2 en México para 2027 son:

Martes 23 de febrero de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas.

Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas. Viernes 26 de febrero de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas.

Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas. Domingo 28 de febrero de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas.

Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas. Martes 2 de marzo de 2027: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, 21:00 horas.

Los boletos se comercializan mediante Ticketmaster México, donde los interesados pueden consultar la disponibilidad y los precios correspondientes a cada presentación. Las primeras tres fechas aparecen agotadas en el calendario oficial de U2, mientras que el concierto del 2 de marzo figura como la última fecha incorporada.

El regreso de U2 a México se producirá casi una década después de sus conciertos de 2017, cuando la agrupación presentó el espectáculo conmemorativo de ‘The Joshua Tree’. Su nueva gira estará vinculada con ‘Carnaval de Luz’, álbum que incluye ‘Torn’ y que forma parte de las actividades de la banda durante el año de su 50 aniversario.