Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs América de Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El Escarlata llega aturdido por la pérdida de puntos en el escritorio tras conocer el fallo del TAS.

Deportivo Pereira vs América: posibles nóminas | Claro Sports

Se baja el telón del campeoanto en su instancia regular. Un América de Cali sacudido, pero sin algunas piezas por descanso, ultima detalles para visitar el Santiago de las Atalayas de Yopal. Allí esperan tanto Deportivo Pereira como la hinchada Escarlata en territorio llanero.

El cuadro dirigido por David González viene de perder puntos en el escritorio, ya que el TAS le castigó por alineación indebida de Yhormar Hurtado en el juego ante el Internacional de Bogotá. Del otro lado, un Pereira aún sin pagos pero con honra deportiva buscará cerrar el semestre de la mejor manera. Esto es lo que debe saber rumbo al juego el próximo sábado 14 de noviembre a las 3:30 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Deportivo Pereira para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gónez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Luis Moreno; Jhon Largacha, Anderson Plata, Miguel Palacios y Yuber Quiñones. DT: Alexis Márquez.

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América: Juan Pablo Montoya; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Dany Rosero, Ómar Bertel; Josen Escobar, José Cavadía; Luis Quiñones, Tilman Palacios, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver al Deportivo Pereira vs América de Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 19, tendrá sus imágenes disponibles en las plataformas digitales de Win Sports (YouTube, sitio web y Win Play). Está pendiente por definir cuál será la frecuencia en los cableoperadores nacionales. De igual modo, a través de Claro Sports podrá enterarse de los detalles de la última fecha.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pereira

07.11.2026 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.

03.11.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima | Fecha 17.

30.10.2026 | Deportivo Pereira 1-0 Jaguares de Córdoba | Fecha 5.

24.10.2026 | Once Caldas 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 16.

20.10.2026 | Deportivo Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 15.

Últimos cinco partidos de América de Cali

10.11.2026 | Internacional de Bogotá 1-2 América de Cali | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | América de Cali 0-0 Deportivo Cali | Fecha 18.

04.11.2026 | Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.

29.10.2026 | América de Cali 2-1 Fortaleza | Fecha 5.

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 16.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: Sebastián Bohórquez (Cundinamarca).

Sebastián Bohórquez (Cundinamarca). Cuarto árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).

Ferney Trujillo (Casanare). VAR : David Nicolás Rodríguez (Bogotá).

: David Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Gustavo Cortés (Bogotá).

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