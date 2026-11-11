Curazao vs Panamá en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Curazao Panamá, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Panamá visita a Curazao este jueves 12 de noviembre por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se jugará en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad, comenzará a las 19:30 horas de Panamá y tendrá transmisión de FOX en territorio panameño. La Roja buscará conseguir una ventaja antes de cerrar la eliminatoria en casa, con el pase al Final Four y la clasificación directa a la Copa Oro 2027 en juego.

Curazao vs Panamá: ¿cuándo y a qué hora es la ida de cuartos de final?

El partido entre Curazao y Panamá se disputará el jueves 12 de noviembre de 2026 en Willemstad. El inicio está programado para las 19:30 horas de Panamá, mientras que en Curazao comenzará a las 20:30 horas. Para el público de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el encuentro comenzará a las 18:30 horas.

¿Dónde ver Curazao vs Panamá en vivo? Canal de TV y transmisión online

En Panamá, la transmisión del partido de ida está anunciada por FOX. Esta señal llevará el encuentro desde el Estadio Ergilio Hato, donde la selección dirigida por Thomas Christiansen comenzará la eliminatoria como visitante. Para los aficionados que sigan el compromiso desde Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de TUDN y ViX, con opciones para verlo por televisión y online en ese territorio.

¿Cómo llegan Curazao y Panamá a la Concacaf Nations League 2026?

Curazao avanzó como líder invicto del Grupo A, con tres victorias y un empate. El conjunto dirigido por Dick Advocaat venció a Costa Rica, Nicaragua y Trinidad y Tobago antes de cerrar la fase de grupos con un 1-1 como visitante frente a los trinitenses. Por su parte, Panamá accedió directamente a los cuartos de final por su posición en el ranking regional. El equipo de Thomas Christiansen viene de disputar la Copa Kirin en Japón, donde terminó tercero después de empatar 1-1 con Ecuador y ganar 7-6 en la tanda de penales.

Alineaciones probables de Curazao y Panamá para la ida

Estos son los posibles once iniciales de Curazao vs Panamá, sujetos a la confirmación de los entrenadores Dick Advocaat y Thomas Christiansen:

Curazao: Eloy Room; Shurandy Sambo, Juriën Gaari, Jurich Carolina, Sherel Floranus; Livano Comenencia, Leandro Bacuna; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; y Jearl Margaritha. DT: Dick Advocaat.

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Martín Krug, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

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Antecedentes del Curazao vs Panamá: últimos enfrentamientos y resultados

Panamá ganó dos de los últimos tres enfrentamientos ante Curazao y empató el restante, todos bajo la dirección de Thomas Christiansen. El antecedente más reciente fue el 13 de octubre de 2023, cuando la Roja se impuso 2-1 en Willemstad por la Concacaf Nations League, con goles de Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez. En aquella eliminatoria rumbo a Qatar 2022, Panamá avanzó con un marcador global de 2-1, después de ganar como local y sostener el empate sin goles en Curazao.

13 de octubre de 2023 | Curazao 1-2 Panamá | Concacaf Nations League 2023

| Concacaf Nations League 2023 15 de junio de 2021 | Curazao 0-0 Panamá | Eliminatorias Mundial 2022

| Eliminatorias Mundial 2022 12 de junio de 2021 | Panamá 2-1 Curazao | Eliminatorias Mundial 2022

¿Qué necesita Panamá para avanzar al Final Four y clasificar a la Copa Oro 2027?

Panamá necesita ganar la serie en el marcador global para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League, que se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El ganador también asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027; el perdedor tendrá que disputar las preliminares. Si los dos partidos terminan con igualdad en el global, se aplicará el criterio del gol de visitante. Si el empate persiste, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales. Por eso, las anotaciones que Panamá consiga en Willemstad también pueden resultar decisivas para resolver la eliminatoria.

La vuelta entre Panamá y Curazao se jugará el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas de Panamá, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Ese encuentro tendrá transmisión por TVMAX y RPC, que anunciaron sus respectivas coberturas para el cierre de la serie en territorio panameño.

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