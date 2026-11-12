Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 10?

El análisis, quiniela y picks para la décima jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

NFL Picks 2026 Semana 10 | CALEB BOWLIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Terminó la primera mitad de la temporada de la NFL. Los primeros 136 partidos ya se jugaron y el panorama para los Playoffs pareciera bastante definido. En la Conferencia Americana, los campeones divisionales parecieran definidos (Bills en el Este, Bengals o Steelers en el Norte, Jaguars en el Sur, Broncos o Chiefs en el Oeste), por lo que pinta que solo queda un comodín en disputa (Patriots y Browns están con 5-4, Ravens tratará de sobrevivir sin Lamar con 4-5, inicia la Era Mendoza en unos Raiders con lagunas y quizá pensando más en el futuro que en 2026, con los 3-5 Texans tratando de rescatar la temporada, aunque juego y medio por detrás de los otros involucrados). Dolphins, Jets, Titans, Colts y Chargers ya piensan en 2027.

En la Nacional, la Este parece ser de Giants (o Cowboys; no habrá un comodín de este lado), la Sur será de un equipo (todos tienen tres victorias), en la Oeste los 49ers tienen tres derrotas de ventaja sobre Rams y Seahawks (ambos con 5-4), y el Norte tiene a todos con al menos seis victorias. Podría haber canibalismo con los duelos entre Bears, Packers, Lions y Vikings, que podría abrir la puerta a los del Oeste, pero lo más probable es que sean al menos dos comodines del Norte. Hay menos descartes en la Nacional (solo Eagles y Cardinals, realmente) porque muchos siguen con opciones en las malas divisiones Este y Sur.

Esa diferencia entre equipos de Playoffs y los que piensan en el Draft se reflejó en la Semana 9. Los favoritos ganaron 14 de los 15 partidos, 11-3-1 contra la línea, el peor fin de semana para los underdogs desde 2004, según Action Network (y una quincena muy de favoritos: ganaron 24 de 28 y cobraron 19-9 ATS). Hubo siete partidos tuvieron diferencia de tres posesiones (17 puntos o más de diferencia). En los picks, atinamos a 14 ganadores, incluyendo el único no favorito que ganó (Packers en Foxborough). Contra la línea fue otra historia, porque no veíamos tantas palizas y resultó ser una mala idea respaldar a malos quarterbacks. Fuimos con Joe Milton ante los Giants, Joe Fagnano contra Trevor Lawrence, Michael Penix Jr. contra Joe Burrow, Geno Smith contra Patrick Mahomes y Carson Wentz contra Josh Allen. Menudo genio. Y tras esto, ojo, porque los books se llevaron una tunda y la reacción fue tener líneas grandes para la Semana 10.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. Dudas, sugerencias, comentarios y mentadas las atendemos en @hlazzeri13, donde avisaremos cuando queden el resto de los picks. SALTAR A UN PARTIDO: Commanders vs Giants (TNF) |

Picks NFL 2026 Commanders vs Giants | Geoff Burke-Imagn Images

Washington Commanders en New York Giants (-2.5, 40.5)

La línea para el Thursday Night me parece fascinante: en el verano abrió como Nueva York favorito por 1.5 puntos y el cambio es mínimo, pese a que los Giants van 5-2-1 y Washington 2-5-1. Los casinos no compran la ‘mejora’ neoyorkina con J.J. McCarthy, en buena medida porque será el noveno juego para ellos y siguen sin enfrentar a un equipo que llega con marca ganadora. Por caprichos del destino, lideran la división, aunque eso quiere decir que sean un buen equipo. Es más, estoy seguro que una mayoría de aficionados respaldaríamos unos Playoffs de la NFC sin el Este y el Sur: que jueguen los cuatro del Norte y los tres del Oeste.

Dicho eso, Washington se juega la temporada ante un equipo que dominaron en el primer duelo, que iban ganando por dos touchdowns antes de un colapso que terminó con un empate ridículo cortesía de un fumble de Giants y un pésimo manejo de reloj de los Commanders. Son equipos bastante parecidos porque no tienen la mejor línea ofensiva, su cuerpo de receptores es mejorable y las defensivas han tenido mejores números que lo que uno esperaría con su personal. La NFL, de a poco, está viendo que J.J. McCarthy puede hacer poco o nada si no lanza a su primera lectura rápido. No espero un cambio masivo en un partido en jueves.

Un detalle importante: el pronóstico del clima indica lluvia esta noche en Jersey. El mal clima complica lanzar el balón. Giants recupera a Cam Skattebo, pero el juego terrestre de Washington es menos malo por la movilidad de Daniels. La situación ‘grita’ Washington porque necesitan mucho más la victoria, pero las vibras son considerablemente mejor en Nueva York. John Harbaugh dista de ser mi coach favorito porque baja el techo, pero eleva el piso. Dan Quinn tiene un presente peor, pero el mejor QB. COMMANDERS (+2.5 en Novibet) 17, Giants 16. VOLVER A LOS PARTIDOS El resto de los picks, el viernes. Estén pendientes en @hlazzeri13.

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