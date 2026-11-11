Posibles alineaciones de Llaneros vs Boyacá Chicó por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Ambas escuadras buscarán cerrar con decoro el campeonato liguero en el Bello Horizonte Rey Pelé.
Empieza la fecha 19 con varios partidos de trámite, para la anécdota y nada más. Uno de ellos es el de Llaneros y el descendido Boyacá Chicó en el Bello Horizonte Rey Pelé. Conozca lo que debe saber rumbo a este juego, que será el jueves 12 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora COL).
Posible alineación de Llaneros para el juego por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Llaneros: Juan Loaiza; Juan David Pertuz, Dennys Quintero, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Juan Castilla; Néider Ospina, Juan José Ramírez, Joel Contreras y Jhon Vásquez. DT: Wilmer Sandoval.
Posible alineación del Boyacá Chicó para el juego por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Boyacá Chicó: David Agudelo; Sander Navarro, Daniel Polanco, Jéfferson Mena, Cristian Blanco; Juan Díaz, Sebastián Salazar, Jacobo Pimentel; Estiven Sarria, Santiago Mera y Tomás Maya. DT: Jhon Jairo Gómez.
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¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, válido por la última fecha de Liga, se podrá ver a través de las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. De igual modo, la plataforma de Win Play tendrá las incidencias del compromiso.
Últimos cinco partidos de Llaneros
- 08.11.2026 | Alianza 1-2 Llaneros | Fecha 18.
- 31.10.2026 | Llaneros 3-2 Cúcuta | Fecha 17.
- 26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.
- 21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.
- 18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.
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Últimos cinco partidos de Boyacá Chicó
- 06.11.2026 | Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá | Fecha 18.
- 01.11.2026 | Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 17.
- 27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior | Fecha 5.
- 23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga | Fecha 16.
- 20.10.2026 | Pereira 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 15.