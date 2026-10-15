Celta de Vigo vs Juventus, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026-27, jornada 2

Claro Sports Premium tendrá todas las emociones de este duelo para sus suscriptores, que pueden acceder desde cualquier dispositivo.

Celta de Vigo y Juventus, transmisión en vivo por Claro Sports.

La competitividad con la que se juega la UEFA Europa League 2026-27 está por todo lo alto. Esta segunda jornada de la fase de liga cita el duelo entre Celta de Vigo vs Juventus, dos conjuntos bien conformados que tienen una alta expectativa de goles y ofrecen un encuentro parejo sobre el papel. El compromiso se realizará en el Estadio Abanca Balaídos de Vigo a las 9:00 p.m. locales.

¿A qué hora inicia la transmisión de Celta de Vigo vs Juventus hoy, 15 de octubre de 2026?

A continuación, se listan los horarios de inicio del partido para diferentes países de América, teniendo el cuenta el cambio de huso con una resta de horas.

México: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

Antecedentes y últimos cinco resultados de Celta de Vigo vs Juventus en la Europa League 2026-27?

Estos equipos tienen un par de antecedentes muy importantes en competencias oficiales continentales, aunque fueron hace más de dos décadas. Fue durante los octavos de final de la Copa UEFA en la temporada 1999-00. Por la ascendencia que tiene el cuadro italiano, se pensaba que iba a ser una contienda dispareja, pero todo acabó en sorpresa por los marcadores que se presentaron.

El conjunto de Turín inició como local en la ida y sacó un 1-0. Sin embargo, la escuadra gallega estaba dispuesta a reversar la situación. Para que todo el mundo quedara perplejo, la representación española goleó en la vuelta con un 4-0 que no solamente le dio el paso a los cuartos de final, sino que le dio cierto renombre como candidato a una conquista europea. Sería eliminado por el Lens de Francia en la siguiente instancia.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

¿Quieres disfrutar de partidos sin anuncios y desde cualquier lugar? Claro Sports Premium, por $59 pesos al mes y desde nuestro canal de YouTube, te permite hacerlo de manera sencilla. Tendrás los encuentros de la Selección Nacional de México, transmisiones de Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia y a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. No faltarán las competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Hay opciones para todos los gustos. Si te interesa un evento en particular, algunos contenidos estarán disponibles mediante Pay Per View (PPV) por $14.50 pesos mexicanos. La compra podrá realizarse a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

Para contratar Claro Sports Premium, se recomienda realizar el procedimiento desde un navegador web. En dispositivos Apple, las compras hechas mediante iOS o el sistema de pagos de Apple pueden generar un cargo adicional correspondiente a dicha plataforma.

Te puede interesar