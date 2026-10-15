María Espinoza vuelve a donde comenzó todo: París y el sueño que aún le falta cumplir

A 20 años de una de las competencias que marcaron su carrera, María Espinoza regresó a la capital francesa con una nueva generación de atletas mexicanos

María Espinoza vuelve a sus orígenes en París. Cortesía María Espinoza

María Espinoza regresó a París, un lugar especial en su carrera porque hace 20 años compitió por primera vez en una categoría olímpica. También fue ahí donde debutó como entrenadora de para taekwondo, dirigió en una justa paralímpica y narró su disciplina con Claro Sports. Ahora, su historia continúa con el objetivo de conseguir a su primer campeón mundial.

“Hace 20 años yo visité París por primera vez y fue la primera vez que gané un evento importante, ahí empecé. Yo no he tenido hasta el momento campeones del mundo, yo no he tenido medallistas paralímpicos y eso es lo que busco en el equipo, mi objetivo”, dijo María Espinoza, entrenadora nacional de para taekwondo.

En 2006, María tuvo su primer combate contra la noruega Nina Solheim, un enfrentamiento que le abrió la puerta para mantenerse entre las mejores. Un año más tarde se coronó campeona mundial en Beijing 2007, al vencer a la coreana Lee In-Jong por marcador de 4-3 en la categoría de -72 kg. En 2008 se enfrentó nuevamente a Solheim en la final por el oro olímpico de la categoría +67 kg, a quien venció por 3-1.

“Esta ciudad marcó un antes y un después en mi carrera. Me siento bendecida tanto en la parte cuando era atleta, ahora como entrenadora, que puedo transmitirles que París ha sido bueno para algunos de ellos, donde han podido superar ese obstáculo de algún rival en particular, de miedo, entonces fue una buena competencia”, explicó en entrevista con Claro Sports.

La taekwondoín, que ganó todo en un mismo ciclo olímpico, estuvo hace unos días en París con la selección de para taekwondo que compitió en el Grand Prix, donde México consiguió cuatro medallas: dos oros y dos bronces. En esta ocasión, tuvo la oportunidad de recordar lo especial que es la Ciudad de la Luz y compartirlo con sus pupilos.

“París es una ciudad que me conecta con mi disciplina, me conecta mucho al deporte, pero me conecta siempre con primeras veces en muchas cosas. Fue algo que se los transmití a mis atletas: que en París siempre sucede cosas buenas o se destraban cosas. Todo fue especial porque hemos ido mil veces a los lugares emblemáticos de París, pero al estar de nuevo en la Torre Eiffel fue donde me dio el flashazo, fue el inicio de muchas cosas hace 20 años”, relató.

La sinaloense posee un gran legado como atleta en el taekwondo, pero desde que se retiró, hace cuatro años, busca que sus pupilos alcancen sus metas en este ciclo paralímpico, algo que podría concretarse en el Campeonato Mundial de noviembre, en Muju. “Lo más importante y lo más bonito para mí es que sigo dando esa satisfacción al taekwondo mexicano y a mi país, que es México”, aseveró.

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La historia de la triple medallista mundial y olímpica continúa en los tatamis, ahora desde el banquillo, con el objetivo de que los para atletas alcancen sus propias metas y construyan momentos que marquen un antes y un después en sus carreras.