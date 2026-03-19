Porto vs Stuttgart, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026

Porto recibe al Stuttgart con ventaja de 2-1 en la ida. La serie sigue abierta y define al clasificado a cuartos de final

¿A qué hora inicia la transmisión del Porto vs Stuttgart hoy 19 de marzo?

La transmisión del Porto vs Stuttgart hoy 19 de marzo inicia a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Porto vs Stuttgart ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026?

El partido de vuelta entre Porto y Stuttgart se podrá seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports para México y Centroamérica. El duelo aparece señalado como uno de los encuentros disponibles en vivo para la región, por lo que será una de las opciones destacadas del día en la Europa League.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

El criterio principal en la Europa League es el marcador global de los dos partidos. Si ambos equipos terminan igualados tras los 180 minutos, se disputan dos tiempos extra de 15 minutos y, si persiste la igualdad o no hay goles en la prórroga, la serie se decide en tanda de penales, de acuerdo con el reglamento oficial de la UEFA.

Con ese escenario, el Porto clasifica si gana o empata en casa. Stuttgart avanzará de forma directa solo si gana por dos o más goles, mientras que una victoria alemana por un gol de diferencia mandaría la eliminatoria al alargue, ya que el gol de visitante ya no funciona como criterio de desempate en las competiciones de clubes de la UEFA.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Porto vs Stuttgart, vuelta de los octavos de final de la Europa League!

El Porto llega a la vuelta con ventaja de 2-1 en el marcador global, después de imponerse en Alemania en el primer capítulo de la serie. La eliminatoria se define este jueves 19 de marzo en el Estádio do Dragão, dentro de unos octavos de final que todavía dejan margen para un cierre apretado entre portugueses y alemanes.

El Stuttgart, por su parte, necesita responder fuera de casa para cambiar el rumbo de la llave. El conjunto alemán está obligado a recortar la diferencia en Portugal, mientras que el Porto intentará aprovechar su localía para confirmar el pase. La serie sigue abierta, pero el cuadro portugués parte con la ventaja mínima que puede marcar el desarrollo del partido.

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