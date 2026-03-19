FIFA sanciona a la Federación de Israel por conducta ofensiva y discriminatoria

El organismo rector del fútbol mundial anuncia la resolución de las denuncias contra la IFA, que tendrá que pagar una multa y realizar actos

FIFA sanciona a Israel por comportamiento discriminatorio | Imago7

La FIFA dio a conocer el jueves 19 de marzo, tras la sesión virtual de su Consejo, sanciones contra la Federación de Israel de Fútbol (IFA), luego de varias denuncias en su contra presentadas por la Federación Palestina.

Fueron dos acusaciones presentadas contra la IFA. Una de ellas, relativa a las acusaciones de comportamiento racista y discriminatorio por parte del equipo de la Liga Premier de Israel, Beitar Jerusalem, y por las publicaciones hechas en las redes sociales por directivos de la Liga israelí y del club FC Maccabi Netanya en pro de la guerra en Gaza.

Este comportamiento viola los artículos 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 15 (Discriminación y agresiones racistas) del Código Disciplinario de la FIFA, por lo que el organismo impuso una multa de 150,000 francos suizos a la IFA (más de tres millones de pesos mexicanos).

La FIFA ordenó el pago de una tercera parte de la multa en un lapso máximo de 60 días tras dar a conocer la sanción, que se utilizará para crear un plan integral para asegurar que se adoptan medidas contra la discriminación y para evitar que se repitan este tipo de incidentes. El restante se pagará un mes después del primer pago.

La FIFA también ordenó a la IFA desplegar una manta durante los siguientes tres eventos ‘Nivel A’ de local con el mensaje: “El fútbol une al mundo – no a la discriminación”.

Tras quedar fuera en las eliminatorias mundialistas, los siguientes compromisos oficiales de local de la selección mayor de Israel serán por la UEFA Nations League. Se enfrentarán a Irlanda el 27 de septiembre y a Kosovo el 1 de octubre, cerrando el año el 17 de noviembre ante Austria.

Pese a las sanciones impuestas por la FIFA, los clubes y selecciones de Israel podrán seguir participando en torneos organizados por la UEFA. La Federación Israelí de Futbol aún tiene el derecho de recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.

Sobre la otra propuesta presentada por la Federación Palestina de Fútbol, relativa a la participación en competiciones de Israel de equipos de fútbol presuntamente radicados en el territorio de Palestina, la FIFA resolvió no adoptar ninguna medida, ya que el estatus jurídico definitivo de Cisjordania sigue sin resolverse.

“La FIFA debería continuar fomentando el diálogo y ofreciendo la opción de mediar entre la Federación Palestina de Fútbol y la Federación Israelí de Fútbol en el ámbito operativo. En este contexto, la FIFA seguirá facilitando una interacción estructurada y siguiendo el desarrollo de los acontecimientos”, agregó el organismo rector del fútbol.

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