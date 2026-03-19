‘Cucho’ Hernández brilla en Europa League con el Betis

El colombiano espera ser parte de los amistosos de marzo ante Francia y Croacia de la ‘Tricolor’.

‘Cucho’ Hernández anota en Europa Legue / CRISTINA QUICLER / AFP.

El Betis no dejó dudas de su lugar en los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025/26. El cuadro español goleó 4-0 a Panathinaikos, 4-1 en el global, y selló su pasaporte a una fase más del certamen continental. En la próxima serie se verá las caras con el SC Braga, con miras a lograr una posible semifinal.

Aitor Ruibal, Sofyan Amrabat, ‘Cucho’ Hernández y Antony el elenco ibérico dio un repaso futbolístico en La Cartuja. Hablando específicamente de Juan Camilo, el colombiano firmó una gran tarde en tierras españolas. Firmó 1 gol en el compromiso, para FlashScore en jugador de la Selección tuvo una calificación de 7.6, siendo uno de los mejores de su equipo.

El primer gol del encuentro llega después de un gran remate del ‘Cucho’, el colombiano desenfundó un balón con destino de gol, el mismo pegó en el travesaño, por poco entra y el rebote le quedó a Aitor Ruibal, el español con la portería a disposición puso el 1-0 en tan solo 7 minutos para iniciar la faena.

Pero Juan Camilo no se quería ir del compromiso con las manos vacías, el colombiano recibió la devolución de honores, ya que Ruibal, lo dejó mano a mano con el arquero Alban Lafont y de primera intensión el ‘cafetero’ anotaba el 3-0 al 53′. El delantero festejó su gol número 11 en lo que va de la temporada, en lo que ha sido su regreso al ‘Viejo Continente’ después de la travesía por Estado Unidos con el Columbus Crew SC.

El gol del ‘Cucho’ Hernández este jueves cae ‘como anillo al dedo’, el artillero está expectante de lo que será la oficialización de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos FIFA de marzo ante Croacia y Francia en Norteamérica. El delantero espera ver su nombre y afianzarse para lo que sería su cupo en el Mundial 202.

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