Cuartos de final Europa League 2026, al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

Así está el panorama de los cuartos en la UEFA Europa League. Conoce los equipos que calificaron y los cruces

Cuartos de final Europa League 2026: equipos y cruces | Claro Sports

Los cuartos de final de la UEFA Europa League van tomando forma. El miércoles 18 de marzo comenzaron los partidos de vuelta de los octavos de final, que terminaron un día después para dar un paso más hacia la final de Estambul, en partidos que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Habrá nuevo campeón del torneo, ya que el Tottenham disputó la Champions por haberse coronado ante el Manchester United la campaña anterior. Quedan ocho contendientes en camino a llegar a Turquía en busca de ser el sucesor de los Spurs en este torneo.

Así se juegan los cuartos de final de la Europa League 2026: partidos y llaves, al momento

Ya tenemos a los primeros tres equipos con boleto en mano para los cuartos de final de la UEFA Europa League. El primero en conseguirlo fue el Braga de Portugal, que remontó una desventaja de dos goles para eliminar al Ferencvaros, en una eliminatoria que terminó el miércoles 18 de marzo. En el primer turno del jueves 19, se sumaron el Freiburgo, que también remontó ante el Genk. El Celta de Vigo, pese a no salir con ventaja de Balaídos, fue a Francia para ganar en casa del Lyon, que terminó con dos hombres menos. La otra llave de las 11:45 horas, el Midtjylland vs Nottingham Forest se fue a tiempo extra.

Ya tenemos un cruce confirmado para los cuartos: Celta vs Freiburgo. Así está el panorama, con cinco eliminatorias pendientes:

Braga vs Panathinaikos/Betis

vs Panathinaikos/Betis Freiburgo vs Celta de Vigo

Stuttgart/Porto vs Midtjylland/Nottingham Forest

Bologna/Roma vs Lille/Aston Villa

El nuevo formato de la UEFA, sin sorteos tras los octavos, define también los equipos que serán locales para el partido de vuelta, como será el caso del Celta.

Resultados de los octavos de final de la UEFA Europa League 2026

Así quedaron los partidos de la ronda de 16 en la UEFA Europa League 2026, tanto en la ida, como la vuelta y el marcador global:

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Europa League 2026?

Faltan por hacerse oficial los horarios de los partidos de los cuartos de final, pero los días de los partidos serán, como es habitual en la Europa League, en día jueves y tras par de semanas de pausa por la Fecha FIFA.

IDA: 9 de abril

VUELTA: 16 de abril

Los partidos de ida de las semifinales se jugarían el 30 de abril, con la vuelta el 7 de mayo. La final será en Estambul el 20 de mayo.

¿Quién transmite en vivo la Europa League 2026 y dónde ver por TV y online?

Los partidos de la UEFA Europa League los puedes seguir en México y Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién avanza a la siguiente ronda?

La UEFA cambió su reglamento para la temporada 2021/22. En las eliminatorias a doble partido, sean en la Champions, la Europa League y la Conference, ya no cuentan los goles de visitante. Así que para pasar de ronda, hay que ganar en el marcador global.

En caso de empate en el marcador tras 180 minutos, se disputan dos tiempos extra. Si se mantiene el empate en el resultado acumulado, se procede a los penaltis.

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