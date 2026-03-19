Roma vs Bologna, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026

Definen su pase a cuartos tras empatar 1-1 en la ida. Sigue el partido en vivo con transmisión para México y Centroamérica.

Roma y Bologna se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con transmisión para México y Centroamérica. La serie llega completamente igualada tras el 1-1 en la ida, por lo que todo se definirá en el Estadio Olímpico, donde la “Loba” buscará hacer pesar su localía en una noche que promete máxima tensión.

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini afronta el compromiso con dudas por su irregularidad reciente y algunas bajas sensibles, pero respaldado por su gente y la necesidad de volver al triunfo. Del otro lado, el Bologna llega en alza, con una racha positiva que lo convierte en un rival peligroso, en un cruce abierto donde cualquier detalle puede definir al clasificado a los cuartos de final.

Roma vs Bologna: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Roma vs Bologna hoy jueves 19 de marzo?

El partido Roma vs Bologna se disputará hoy jueves 19 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Europa League 2026: Calendario completo de partidos

Tras el triunfo de Sporting Braga ante Ferencvaros durante la tarde del miércoles, el resto de los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Europa League se disputarán en la jornada del jueves 19 de marzo. Los encuentros son los siguientes:

11:45 horas | Friburgo vs Genk

11:45 horas | Midtjylland vs Nottingham Forest

11:45 horas | Lyon vs Celta

14:00 horas | AS Roma vs Bologna

14:00 horas | Porto vs Stuttgart

14:00 horas | Betis vs Panathinaikos

14:00 horas | Aston Villa vs Lille

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