Roma vs Bologna, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026

La serie entre equipos italianos tiene promesa de emociones.

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Roma vs Bologna!!! Roma y Bologna se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias desde el Estadio Olímpico. Tras el empate 1-1 en la ida, la eliminatoria quedó completamente abierta y se definirá en territorio italiano.

El equipo capitalino intentará hacer pesar su localía en una noche clave, pese a llegar con dudas por su irregularidad reciente y algunas bajas sensibles, mientras que el Bologna afronta el reto con confianza tras su buen momento. Todo lo que ocurra en este partido lo podrás seguir en vivo a través de Claro Sports, en un enfrentamiento que promete emociones, intensidad y un desenlace abierto hasta el último minuto.

¿A qué hora inicia la transmisión del Roma vs Bologna hoy jueves 19 de marzo de 2026?

El encuentro Roma vs Bologna se disputará hoy jueves 19 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Roma vs Bologna: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026?

Roma no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League mientras que Bologna no podrá contar con Juan Miranda, sancionado. Se estima que Gian Piero Gasperini y Vincenzo Italiano no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Mario Hermoso; Zeki Celik, Manu Koné, Niccolo Pisilli, Wesley Franca; Bryan Cristante; Stephan El Shaarawy y Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

Bologna: Federico Ravaglia; Nadir Zortea, Martin Vitik, Jhon Lucumi, Joao Mario; Lewis Ferguson, Remo Freuler, Tommaso Pobega; Federico Bernardeschi, Santiago Castro y Jonathan Rowe. DT: Vincenzo Italiano.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

En la UEFA Europa League 2026, las series de eliminación directa se definen por el marcador global tras los dos partidos (ida y vuelta). En caso de igualdad en el resultado global, ya no se aplica el criterio del gol de visitante, por lo que el enfrentamiento se extiende a una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la paridad se mantiene luego del tiempo extra, la clasificación se decide mediante una tanda de penales. De esta manera, avanzará a la siguiente ronda el equipo que logre imponerse en el global o, en su defecto, el que se quede con la victoria en la prórroga o desde los once pasos.

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