ATP Challenger Morelos Open, en vivo: octavos de final singles y cuartos de final dobles

Octavos de final en singles y cuartos en dobles marcan una jornada clave en Morelos, con Pacheco y Hernández liderando la participación mexicana en casa

El día 5 del Challenger de Morelos entra en una fase clave para el tenis mexicano, con dos representantes en actividad dentro del cuadro individual y presencia asegurada también en dobles. Rodrigo Pacheco, Alejandro Hernández marcan el pulso de una semana en la que el tenis nacional ha respondido con actuaciones competitivas y, en algunos casos, dominantes desde la primera ronda.

Rodrigo Pacheco llega como la principal carta mexicana tras una presentación contundente, en la que superó con claridad a Alexis Galarneau por 6-3 y 6-0. El yucateco, actual número uno de México, enfrentará ahora al indio Aryan Shah en un duelo que pondrá a prueba su capacidad para imponer condiciones desde el fondo ante un rival versátil y de múltiples registros.

Por su parte, Alejandro Hernández encara uno de los retos más exigentes del torneo al medirse con el suizo Marc-Andrea Huesler, quinto preclasificado y actual campeón defensor en Morelos. El guerrerense buscará trasladar esa resiliencia a un partido donde deberá sostener la intensidad frente a un rival con experiencia ATP, servicio dominante y amplio historial de éxito en territorio mexicano.

La actividad nacional no se limita al cuadro individual. En dobles, Rodrigo Pacheco también tendrá presencia en los cuartos de final junto al argentino Facundo Mena, consolidando una semana de alta carga competitiva. A ello se suma la participación del mexicano Miguel Reyes-Varela, uno de los especialistas del país en la modalidad, lo que refuerza la representación tricolor en instancias decisivas del torneo. Toda la actividad desde Cuernavaca podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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