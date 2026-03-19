Rayo Vallecano vs Samsunspor, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Rayo Vallecano y Samsunspor por la vuelta de los octavos de final.

Día de definición en la UEFA Conference League 2025-2026. Rayo Vallecano hace las veces de local en el Estadio de Vallecas para recibir al Samsunspor. El partido de ida, disputado en Turquía, dejo una clara ventaja para los madrileños de tres goles a uno.

Resultado al momento: Rayo Vallecano vs Samsunspor | Partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026

¿A qué hora inicia el Rayo Vallecano vs Samsunspor, hoy 19 de marzo de 2026?

El partido válido por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-2026 que se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas dará inicio a las tres de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las dos de la tarde.

Alineaciones del Rayo Vallecano vs Samsunspor para los octavos de final de la Conference League

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Josep Chavarría; Isi Palazón, Pathe Ismael Ciss, Unai López; Jorge de Frutos, Alemao y Álvaro García. DT: Iñigo Pérez.

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Josep Chavarría; Isi Palazón, Pathe Ismael Ciss, Unai López; Jorge de Frutos, Alemao y Álvaro García. Samsunspor: Okan Kocuk; Yunus Emre Cift, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen; Josafat Medes, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Celil Yuksel, Logi Tomasson; Cherif Ndiaye y Marius Mouandilmadji. DT: Thorsten Fink.

¿Dónde ver el Rayo Vallecano vs Samsunspor en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego entre españoles y turcos que definirá al próximo clasificado a los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025-2026 se podrá sintonizar por la pantalla de Disney+ Premium (Colombia) y Tabii (México).

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