Raúl Salinas recuerda su polémico pase de América a Pumas: “Mi integridad física estuvo en peligro”

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su paso de América a Pumas, una decisión que generó reacciones entre la afición

Raúl Salinas se acuerda de su paso por los Pumas | Imago7

El duelo entre Pumas y América de este fin de semana ha generado expectativa en la Liga MX por el momento que viven ambos equipos y por la historia que rodea esta rivalidad. En entrevista con Claro Sports por W Radio, Raúl ‘Bala’ Salinas analizó el presente de las Águilas y recordó episodios que marcaron su carrera entre ambos clubes.

Sobre el momento actual del América, Salinas consideró que el equipo se mantiene en una línea positiva, pese a los cambios recientes en su estructura. “América está en tiempo y en forma”, señaló, al tiempo que explicó que algunos factores externos han desviado la atención del funcionamiento del equipo.

El exjugador también destacó la importancia de los resultados recientes para estabilizar el entorno. “Va bien, aunque se pierde mucha atención en la misión de la institución por algunos detalles. La victoria el día de ayer y el avanzar de ronda en la Champions Cup calma las aguas; es una gran institución y levantar ese partido el fin de semana es importantísimo para empezar a levantar”, comentó.

Al recordar su etapa como futbolista, Salinas hizo referencia a la presión que implicaba defender la camiseta del América, especialmente en momentos donde el club buscaba romper una sequía de títulos. “Imagínate, después de 13 años sin campeonato, la presión era muchísima”, explicó sobre el contexto previo al título de 2002.

En ese mismo sentido, recordó el entorno del equipo en aquella etapa. “Me tocó ese 2002 con jugadores de experiencia como Zamorano, los jóvenes, Duilio Davino y los Rojas. Ese año debuto con Lapuente y teníamos muchísima presión”, agregó, al hablar de la exigencia interna que vivía el plantel.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su paso de América a Pumas, una decisión que generó reacciones entre la afición. “En lo personal, tuve la decisión de ir a Pumas. Lapuente me dijo: ‘Bala, vas a ir a préstamo y vas a regresar al América’”, relató, sobre el inicio de ese proceso.

Salinas también describió el impacto que tuvo ese cambio en su experiencia personal. “Sabía dónde me metía… pero no al grado de que mi integridad física estuviera en peligro, porque se me vino la afición encima”, señaló. Además, recordó que “los primeros dos meses en Pumas fueron complicados”, en una etapa que calificó como intensa dentro de su carrera.

Finalmente, el exjugador evocó la semifinal de 2002 entre América y Pumas, uno de los capítulos más recordados de esta rivalidad. “Fue impresionante… Lamentablemente metí un autogol, pero luego llegó Patiño y ganamos 2-1”, recordó, en un episodio que marcó su relación con ambas aficiones y que sigue presente en la memoria del fútbol mexicano.

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