Carlos Reinoso sentencia: el América de Guillermo Almada recupera la gloria que parecía perdida en Coapa

El Maestro pidió que no comparen a Carlos Álvarez con él cuando jugaba con Las Águilas y se rindió ante la pasión del estratega uruguayo

El presente del América bajo la dirección técnica de Guillermo Almada ha despertado recuerdos de una de las etapas más representativas en la historia del club. Carlos ‘Maestro’ Reinoso, leyenda de Las Águilas, aseguró que el funcionamiento ofensivo del equipo le recuerda al americanismo de su época, cuando el espectáculo y la búsqueda permanente del gol formaban parte de la identidad azulcrema.

Durante una entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el exfutbolista chileno recordó la filosofía que Emilio Azcárraga Milmo transmitía a los integrantes del equipo y que marcó a generaciones de jugadores. “Cuando un servidor llega a México, Emilio nos decía que él prefería perder 5-4 que ganar 1-0”, relató Reinoso, quien explicó que aquella exigencia buscaba ofrecer un espectáculo a los aficionados, incluso por encima de los resultados construidos desde una postura defensiva: “el América estaba hecho para dar espectáculo en Latinoamérica”.

La comparación surgió después de las actuaciones recientes del conjunto dirigido por Almada, que ha logrado combinar resultados con una producción ofensiva que entusiasma al exjugador. “En dos partidos ha hecho 10 goles, entonces creo que este América representa al viejo y añejo americanismo”, aseguró el Maestro, quien también recordó que el entrenador José Antonio Roca comprendió aquella filosofía y consiguió formar un equipo campeón que ofrecía espectáculo.

Reinoso aprueba la llegada de Almada en el América

La llegada de Guillermo Almada también recibió el respaldo de Reinoso, quien destacó la intensidad con la que el entrenador uruguayo vive los partidos y la exigencia que mantiene sobre sus futbolistas independientemente del marcador. El exentrenador americanista consideró que Almada llegó en un momento adecuado, después de que André Jardine construyera una etapa histórica en el club, y señaló que el cambio permitió recuperar una forma distinta de competir.

“Creo que le vino bien después de que el señor Jardine hizo historia y pasó a ser una leyenda del Club América. Creo que salió en el momento justo para que entrara alguien que cambiara la forma y la manera de sentir de los de los chicos del América”, comentó para Claro Sports en W Radio.,

El Maestro destacó que el nuevo entrenador no establece diferencias por la edad de sus futbolistas y ofrece oportunidades tanto a elementos jóvenes como a jugadores experimentados. “Él juega con chicos de 19, 20 años y juega con chicos de 30, 35 años”, explicó Reinoso, quien también reconoció el compromiso que han mostrado los integrantes del plantel, incluidos aquellos que no tienen participación constante.

Sobre las críticas que ha recibido Almada por sus constantes reclamos desde la zona técnica, incluso cuando el América tiene una ventaja importante, Reinoso defendió su comportamiento. “Yo creo que el que se aburra de la exigencia no es un futbolista profesional”, sentenció el chileno, quien aseguró que la intensidad y el esfuerzo diario son condiciones fundamentales para responder a las responsabilidades de un futbolista.

El Maestro Reinoso asegura que no deben comparar Carlos Álvarez con él

Otro de los temas abordados durante la conversación fue el crecimiento de Carlos Álvarez, futbolista que porta el número ocho y cuyas características han generado comparaciones con el histórico mediocampista chileno. Reinoso rechazó establecer similitudes directas entre ambos, aunque reconoció las cualidades del joven americanista. “Es un chico muy talentoso. Zurdo, yo era derecho. No tenemos alguna comparación”, explicó el exjugador, quien reveló que tuvo oportunidad de conocerlo y conversar con él durante su presentación.

El Maestro también descartó que Álvarez deba ser comparado con Álvaro Fidalgo, debido a las diferencias entre sus estilos de juego. En cambio, encontró algunas similitudes con Diego Valdés por su capacidad técnica y su proyección ofensiva. Reinoso destacó que Álvarez pide constantemente el balón, participa en la generación de jugadas y no considera ninguna pelota por perdida.

“El chico se muestra, la pide, genera. A mí me me encanta. Lo quieren comparar con Fidalgo, nada que ver, o sea, Fidalgo era un jugador diferente, un extraordinario, un crack. Un jugador que también marcó la historia del Club América y el chiquito es más como parecido a Valdéz; con la técnica de Valdéz y el chiquito Carlitos es zurdito. A mí me encanta, me fascina Carlitos”, declaró.

Todos quieren vencer al América cuando lo enfrentan

Durante la entrevista también participó Adolfo Ríos, exguardameta del América, quien recordó su etapa como jugador bajo las órdenes de Reinoso en Veracruz y le preguntó qué representaba enfrentar a Las Águilas desde el banquillo contrario. El chileno reconoció que derrotar al conjunto azulcrema siempre representa una motivación especial para jugadores y entrenadores, incluso para quienes mantienen un vínculo histórico con la institución.

“Ganarle al más grande es muy importante”, explicó Reinoso, quien sostuvo que los futbolistas de otros equipos suelen encontrar una motivación adicional durante la semana previa a un encuentro contra el América. El Maestro recordó que, pese a considerar al club como parte fundamental de su vida, su responsabilidad como entrenador siempre fue buscar la victoria, sin importar el rival.

La conversación dejó una reflexión sobre la identidad que Reinoso considera indispensable para el conjunto azulcrema. Para el histórico número ocho, el América de Guillermo Almada ha recuperado una filosofía que combina goles, espectáculo, exigencia y mentalidad ganadora, características que, desde su perspectiva, conectan al equipo actual con aquellos años que marcaron la historia del americanismo.