¡El Campín no aguanta un concierto más! técnicos, jugadores e hinchas piden prioridad para el fútbol en Bogotá

Claro Sports visitó el máximo escenario de los bogotanos, después del triunfo de Independiente Santa Fe vs. Jaguares. Recogimos evidencias de cómo se encuentra la grama.

Estadio El Campín Claro Sports/ Nelson Rivera Pulido – Claro Sports.

El Fútbol Profesional Colombiano volvió a El Campín, después de los constantes fracasos de Sencia, administrador del escenario deportivo, en medio de una presión mediática y de varios sectores de la ciudad, e inclusive del país ya que los aplazamientos de partidos han afectado el calendario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano en la Liga BetPlay 2026-II.

El caso más reciente fue el duelo entre Millonarios y Once Caldas, en el marco de la jornada 13 de la Liga. Dicho compromiso estaba pactado para jugarse el pasado martes 13 de octubre, sin embargo a falta de un par de minutos para que la pelota rodara en el ‘Coloso de la 57’, árbitros y delegados de DIMAYOR se percataron que la grama estaba en evidente mal estado, el partido tuvo que ser cancelado ese día y reprogramado.

Después que la grama del máximo escenario deportivo de los bogotanos tuvo un par de días de ‘descanso’ más, acompañado de buenas condiciones climatológicas que arroparon a la ciudad los días posteriores, el Fútbol Profesional Colombiano regresó a El Campín el sábado 17 de octubre en la victoria de Millonarios 4-1 sobre Jaguares, el 20/10 el ‘Embajador’ recibió a Once Caldas y ambos dividieron honores.

Sin embargo en ambos partidos jugadores de los 3 equipos reportaron que si bien se lograron terminar los cotejos fue complicado jugar en el estado en el que se encontraba la grama. Inclusive, el guardameta de Millonarios, Javier Burrai dejó una particular imagen, el argentino nacionalizado ecuatoriano levantó un pedazo de césped con al pisar, un movimiento normal de un futbolista, y él mismo lo volvió a poner.

🚨🌱 ¡QUE SENCIA NO SE ENTERE QUE BURRAI ES AGRÓNOMO! 😂



Porque como están las cosas con la grama de El Campín, ¡son capaces de llevárselo a arreglar la cancha y nos quedamos sin arquero! 🧤🤣💙#BarbaAzul1946 #MillonariosFC #Burrai #Sencia #ElCampín pic.twitter.com/9LYBO8DYXQ — BarBa Azul (@BarbaAzul1946) October 18, 2026

Pues bien, en el marco del tercer juego que se ha disputado después que el fútbol colombiano retornara a El Campín, Claro Sports Colombia asistió a evento deportivo y pudo tomar evidencias de cómo se encuentra la grama del estadio, después de 3 juegos de los equipos capitalinos y así se encuentra el máximo escenario de los capitalinos.

Evidencias fotográficas

El Campin/ Claro Sports.

El Campin/ Claro Sports.

El Campín/ Claro Sports.

El Campín/ Claro Sports.

El Campín/ Claro Sports.

Las voces de los protagonistas

Wilfrido de la Rosa, jugador e Jaguares, quien disputó 2 partidos en El Campín dio su punto de vista: “Cuando jugué antes (2023) con Santa Fe la cancha estaba muy buena, se prestaba para jugar. Del partido pasado que jugamos con Millonarios, a este contra Santa Fe ha cambiado sí, pero no es El Campín que conocemos”.

“Tiene muchos terrenos maltratados, tiene tramos malos, es muy diferentes. Con mis compañeros hablamos en la previa, somos jugadores, tenemos que cuidarnos, hay partes donde uno debe tener cuidad para pisar y eso no deja que se brinde un gran espectáculo. Deben cuidar este escenario, que sea dedicado solamente para fútbol y con estos grandes equipos que tienen en la capital, enfocados al fútbol, Santa Fe tiene un gran equipo y con una gran cancha pueden jugar mejor”, indicó el delantero en rueda de prensa.

De igual manera Daniel Torres también fue tajante con su opinión sobre este tema: “El último partido que jugamos acá fue vs. Cali, hasta ese momento teníamos quizá la mejor grama de Colombia, espectacular, eso hay que reconocerlo, hoy puede ser que tenemos de las peores, es algo que es claro, una grama sin cuestionamientos, esa es la realidad y es a lo que nos sometemos porque no tenemos de otra”.

“A partir de ahí hay que ser precavido, al fin y al cabo son decisiones que se toman con cautela. Pero bueno, hoy desafortunadamente (Christian) Mafla se nos lesiona, en el momento y la forma en que cae, pero Dios mediante esperamos no sufrir lesiones por el estado de la cancha y que pueda mejorar”, aseguró el mediocampista al servicio de Independiente Santa Fe.

Inclusive, el grave estado en el que ya se encuentra la grama de El Campín, quedó en evidencia en el duelo entre ‘Cardenales’ y ‘Felinos’, mientras rodaba la pelota se levantó un pedazo de césped y en un afán por reparar el daño, un miembro de Sencia ingresó al terreno de juego sin autorización del árbitro para volver a ponerla en su lugar.

SENCIA CONTRA EL FUTBOL 👀🚨🙄



Videos de aficionados muestran cómo un trabajador del grupo sencia entró ilegalmente a pleno campo de juego para arreglar la grama del estadio, todo mientras se jugaba el partido Santa Fe vs Jaguares. El hecho causó indignación en la afición. pic.twitter.com/xHZFuB7PLp — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) October 22, 2026

Desde varios sectores de la ciudad, hinchas de Millonarios y Santa Fe, medios de comunicación y concejales han sido tajantes en que se deberían frenar por unos meses, o por este 2026, la realización de conciertos, ya que las inmensas tarimas y superficies para estos eventos musicales volverían a dañar el césped de El Campín, teniendo en cuenta que ya se hizo un movimiento de escenario para el recital de Fonseca de este sábado 24 de octubre hacia el Vive Claro.

Conciertos programados en El Campín para lo que resta del 2026:

31 de octubre – Ryan Castro.

– Ryan Castro. 7 de noviembre – Los Tigres del Norte.

– Los Tigres del Norte. 20 de noviembre – Megaland.

– Megaland. 21 de noviembre – Juntos de Nuevo, evento de música vallenata.

– Juntos de Nuevo, evento de música vallenata. 4, 5 y 6 de diciembre – Karol G.

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