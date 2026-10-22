Bournemouth vence al Milan con dos penaltis y mantiene paso perfecto en la Europa League

Justin Kluivert y Marcus Tavernier marcaron desde los once pasos; Amine Adli anotó de tiro libre y Mike Maignan fue expulsado

Kluivert anotó el primer gol del partido | Reuters

Bournemouth mantuvo su paso perfecto en la UEFA Europa League 2026-27 después de vencer 3-0 al Milan en el Vitality Stadium, dentro de la jornada 3 de la fase de liga. El conjunto inglés construyó la victoria con dos penaltis durante la primera mitad y aprovechó que el cuadro italiano jugó más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Mike Maignan.

Los locales llegaron al encuentro con seis puntos tras vencer 2-1 a la Real Sociedad y 3-0 al Sturm Graz, mientras que Milan acumulaba una derrota 0-2 ante Benfica y una victoria 4-0 frente al RB Salzburg. La diferencia comenzó a marcarse desde el minuto ocho, cuando Justin Kluivert convirtió un penalti con un disparo de derecha hacia el costado izquierdo de Maignan, quien se lanzó al lado contrario.

El gol representó la segunda anotación de Kluivert en la actual Europa League, después de haber marcado también frente a la Real Sociedad. Bournemouth mantuvo la presión durante los siguientes minutos y terminó encontrando una segunda oportunidad desde los once pasos antes de que se cumpliera la primera media hora.

La jugada que cambió el partido llegó al minuto 27. Durante un tiro de esquina a favor de Bournemouth, Maignan golpeó directamente en el rostro a Tyler Adams mientras el balón viajaba hacia el área. La acción fue revisada en el VAR y terminó con tarjeta roja para el guardameta francés y penalti para los ingleses.

Fue apenas la segunda expulsión de Maignan desde que llegó al Milan en el verano de 2021. La anterior se había producido en octubre de 2023, al minuto 90+9 de la victoria 1-0 frente al Genoa en la Serie A. Tras la roja, Lorenzo Torriani ingresó a la portería y Omari Hutchinson fue el jugador sacrificado para realizar el cambio.

Marcus Tavernier tomó el balón y ejecutó el penalti al minuto 32 con un zurdazo hacia la derecha del arquero recién ingresado, quien se lanzó al lado contrario. El mediocampista inglés llegó a cinco goles en la temporada y consiguió su primera anotación en esta Europa League, con lo que Bournemouth estableció el 2-0 antes del descanso.

Milan realizó ajustes para la segunda mitad con los ingresos de Adrien Rabiot y Davide Bartesaghi por Ruben Loftus-Cheek y Pervis Estupiñán. Sin embargo, jugar con diez elementos limitó sus opciones de reacción y el marcador volvió a modificarse durante el segundo tiempo… aunque una vez más a favor de los visitantes.

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A seis minutos del final, Amine Adli puso cifras definitivas con un golazo de tiro libre. El centrocampista marroquí ejecutó con la pierna zurda, el balón superó la barrera y se metió en el ángulo de la portería italiana. Primera anotación de la temporada para Adli, quien regresó a la actividad apenas el pasado 15 de octubre tras superar una lesión en el gemelo.

Con la victoria, Bournemouth llega a nueve puntos y se coloca en el tercer lugar de la fase de liga, como uno de los cinco clubes que mantienen registro perfecto después de tres jornadas. Milan se queda con tres unidades y cae al puesto 24, último dentro de la zona de playoffs. En la jornada 4, el conjunto italiano recibirá al Ferencváros y Bournemouth visitará al Sparta Praga, ambos encuentros programados para el jueves 5 de noviembre.