Besiktas vs Crystal Palace, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

Sigue el partido de la tercera fecha de la Europa League por la multiplataforma de Claro Sports este jueves 22 de octubre

Sigue en vivo Besiktas vs Crystal Palace de la Europa League | Claro Sports

La jornada 3 de la Europa League nos presenta un partidazo en Estambul, cuando el Besiktas reciba al Crystal Palace, en duelo que puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

El equipo turco llega como uno de los líderes de la fase de liga de la Europa League, tras ganar sus primeros dos partidos. Son cuartos hasta el momento, pero ahora les toca la visita de un equipo de la Premier League que llega con una victoria y una derrota en sus primeros dos juegos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Besiktas vs Crystal Palace hoy 22 de octubre?

El partido entre Besiktas y Crystal Palace se juega el jueves 22 de octubre, con el silbatazo inicial programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y lo puedes seguir en exclusiva para territorio mexicano por la multiplataforma de Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del Besiktas vs Crystal Palace en la Europa League2026

Será el primer partido en la historia entre estos dos equipos. El Crystal Palace tiene dos juegos ante equipos turcos, ambos ante el Samsunspor en 1998, por la Copa Intertoto, perdiendo ambos por 2-0. El Besiktas tiene 22 partidos en su historia ante equipos ingleses, con saldo de 6 victorias, 5 empates y 11 derrotas.

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