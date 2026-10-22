¡Inolvidable! La afición del Olympiacos se rinde ante la Hormiga González, así corearon el nombre del mexicano

El exjugador de las Chivas vivió un momento que jamás olvidará, al ser ovacionado por la afición griega en el triunfo ante el Sparta Praga

Armando González vivió una noche que difícilmente olvidará en Grecia. El delantero mexicano no solo se convirtió en el héroe del Olympiacos al colaborar directamente con el gol de la victoria 1-0 sobre el Sparta Praga, en la jornada 3 de la UEFA Europa League 2026-27, sino que terminó como protagonista de un homenaje de su propia afición. Los seguidores del conjunto griego corearon su nombre desde las tribunas del Estadio Georgios Karaiskakis, en una muestra de reconocimiento que culminó con el futbolista al frente de los festejos.

El encuentro parecía destinado a terminar sin anotaciones. Olympiacos buscaba romper la resistencia del conjunto checo, pero el marcador permanecía igualado cuando el entrenador Imanol Alguacil decidió recurrir a la banca. La Hormiga González ingresó al minuto 62 en sustitución de Roman Yaremchuk, con la misión de encontrar el gol que permitiera a los locales mantener su paso perfecto en la competición europea.

Al mexicano le bastaron 16 minutos para cambiar la historia del partido. Al 78′, Marcus Holmgren Pedersen envió un centro al área, donde González apareció sin marca, cerca del manchón penal. El delantero se elevó y conectó un cabezazo con dirección a la portería. El balón sufrió el desvío de un defensor y de primera instancia, la anotación fue concedida al mexicano, quien llegaba a dos goles en la presente edición de la Europa League, pero después se hizo oficial el autogol.

La anotación desató la celebración en las tribunas y permitió que Olympiacos se quedara con tres puntos que parecían escaparse. Sin embargo, lo que sucedió después del silbatazo final terminó por convertir la noche en un recuerdo para el atacante mexicano, quien pasó de ser el autor del gol decisivo a recibir una ovación de los seguidores del conjunto de El Pireo.

“¡Armando González!”, comenzó a escucharse desde la grada. Los jugadores del Olympiacos se acercaron a una de las porterías para agradecer el apoyo de sus aficionados y se reunieron en un abrazo colectivo. Entre cánticos y aplausos, el nombre del exjugador de Chivas comenzó a sobresalir, mientras sus compañeros compartían la celebración con el delantero.

El homenaje no terminó ahí. Los propios futbolistas del Olympiacos empujaron a González hacia adelante, separándolo del grupo para que recibiera el reconocimiento de la tribuna. El mexicano quedó frente a los seguidores que continuaban con los cánticos en su honor, mientras sus compañeros observaban y participaban en el festejo.

Con los tambores como acompañamiento, la ‘Hormiga’ tomó el papel de líder de la celebración. Frente a la portería, el delantero comenzó a dirigir los cánticos de los aficionados, quienes respondieron con aplausos y muestras de apoyo. Sus compañeros también se sumaron al momento, mientras González agradecía el gesto de quienes habían permanecido en el estadio después del encuentro.

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Armando González cerró así una jornada que fue más allá de su segundo gol en Europa. Después de una etapa en la que ha tenido que competir por minutos y adaptarse al futbol griego, el mexicano encontró una oportunidad para demostrar su capacidad de resolver partidos. Esta vez, además de darle el triunfo al Olympiacos, recibió una muestra de cariño de una afición que terminó la noche con su nombre en las tribunas.