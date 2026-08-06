TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 6 de agosto

Esta noche se pondrá en disputa el título de Knockouts del TNA y habrá doble rivalidad entre hermanos dentro de la compañía

TNA Wrestling Impact regresa este jueves 6 de agosto con una nueva función cargada de rivalidades, intensidad y combates de alto impacto. Las principales superestrellas de la empresa volverán al encordado con el objetivo de fortalecer su posición dentro de la compañía y avanzar en las historias que marcan el rumbo del programa. Cada enfrentamiento promete momentos decisivos, sorpresas y la emoción que distingue a uno de los espacios más importantes de la lucha libre profesional.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados encontrarán la cobertura de los resultados, los momentos clave y todo lo que ocurra durante la función. No te pierdas la acción de TNA Wrestling Impact y disfruta de una jornada que reunirá espectáculo, rivalidades y lucha libre de alto nivel este jueves 6 de agosto.