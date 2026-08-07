Chicago Fire resuelve ante Necaxa y suma victoria en la Leagues Cup

Jonathan Dean y Andrew Gutman marcaron los goles para darle al Chicago Fire su primer triunfo en el torneo entre MLS y Liga MX

Chicago Fire se impone a Necaxa | IMAGN IMAGES via Reuters

Chicago Fire derrotó 2-0 a Necaxa en la Leagues Cup con goles de Jonathan Dean y Andrew Gutman, en un partido en el que el equipo de la MLS aprovechó sus momentos y mantuvo la ventaja ante los intentos del conjunto mexicano por reaccionar.

Necaxa tuvo aproximaciones desde los primeros minutos. Julián Carranza avisó al minuto 2 con un remate que salió desviado, mientras que Agustín Oliveros obligó al arquero rival a intervenir con un cabezazo dentro del área. Emilio Rodríguez y Danny Leyva también probaron desde media distancia.

Chicago respondió con Robert Lewandowski como referencia. El delantero tuvo una opción al minuto 13 con un remate desde el centro del área y volvió a intentar cuatro minutos después con un disparo desde más de 30 metros que pasó cerca del poste.

El partido comenzó a inclinarse hacia el equipo estadounidense a partir de la media hora. Philip Zinckernagel generó dos remates consecutivos y, al minuto 31, Jonathan Dean apareció dentro del área para definir con la pierna izquierda y colocar el 1-0.

Necaxa buscó el empate antes del descanso. Mauro Zaleta tuvo una oportunidad al 37 y Emilio Rodríguez probó desde fuera del área al 40, pero Chicago mantuvo la ventaja hasta el final de la primera mitad. El conjunto mexicano salió al segundo tiempo con Owen González en lugar de Emilio Rodríguez y adelantó líneas. Lorenzo Faravelli tuvo dos opciones consecutivas: primero remató dentro del área al minuto 53 y después estrelló un disparo en el poste derecho al 55.

Chicago también generó peligro en la otra portería. Lewandowski tuvo dos oportunidades al minuto 59, una de ellas detenida por el arquero, antes de que el técnico decidiera mover el ataque con los ingresos de Robin Lod y Jonathan Bamba.

La segunda anotación llegó al minuto 69. Anton Salétros filtró un pase para Andrew Gutman, quien apareció dentro del área y definió con la pierna derecha para ampliar la diferencia a 2-0. Necaxa todavía intentó descontar en la recta final. Julián Carranza remató de cabeza al minuto 74 y Javier Ruiz tuvo una oportunidad al 84, pero ninguno de los dos disparos encontró portería.

Chicago cerró el encuentro sin conceder espacios. Bamba obligó al guardameta a intervenir al minuto 79 y Dawid Poreba estuvo cerca de marcar el tercero durante el tiempo añadido. El silbatazo final confirmó la victoria 2-0 para Chicago Fire, resultado construido con un gol en cada tiempo y una defensa que evitó que Necaxa pudiera convertir sus oportunidades.

Chicago Fire vs Necaxa: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Chicago Fire vs Necaxa Estos son los onces que mandan ambos equipos para el partido de esta tarde. Robert Lewandowski debuta en la Leagues Cup Necaxa: Jiménez, Martínez, Naves, Oliveros, Zaleta, Leyva, Faravelli, Torres, Rodríguez, Ruíz, Carranza Chicago Fire: Brady, Dean, Rogers, Elliott, Gutman, Oregel Jr, D’Avilla, Salétros, Zinckernagel, Lewandowski, Dithejane Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Chicago Fire vs Necaxa, según la IA? En la previa también aparecen los pronósticos generados por inteligencia artificial. Las simulaciones dan una ligera ventaja al Chicago Fire por su condición de local y el momento que atraviesa en la MLS, aunque anticipan un partido equilibrado frente a un Necaxa que buscará sorprender en su debut en la Leagues Cup Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Chicago Fire vs Necaxa y a qué hora juegan? El partido del Chicago Fire y el Necaxa de la jornada 1 de la Leagues Cup se podrá seguir a través de Apple TV en todo el mundo. El duelo dará inicio a las 18:30 horas tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 20:30 horas del Este y 17:30 horas del Pacífico. Chicago Fire vs Necaxa, en vivo ¡Bienvenidos al minuto a minuto! La Leagues Cup 2026 continúa con la participación de los clubes de la Liga MX y la MLS, y este jueves Necaxa visita al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium con el objetivo de comenzar el torneo con una victoria. El conjunto hidrocálido llega a este compromiso después de sufrir su primera derrota del Apertura 2026 al caer 3-1 frente a Toluca. Ahora, el equipo dirigido por Martín Varini buscará cambiar la página y sumar un resultado positivo en una competencia donde cada partido es determinante para avanzar a la siguiente ronda. Del otro lado, Chicago Fire afronta el encuentro con confianza tras vencer 2-1 a Charlotte FC en la MLS, un resultado que le permitió mantenerse entre los primeros puestos de la Conferencia Este. Además, gran parte de la atención estará puesta en Robert Lewandowski, quien se ha convertido en una de las principales figuras del equipo estadounidense. Todo está listo para el enfrentamiento entre Necaxa y Chicago Fire, un duelo que pone frente a frente a dos clubes que buscan iniciar con el pie derecho su camino en la Leagues Cup 2026. Sigue en Claro Sports todas las acciones, los goles y las incidencias de este encuentro.

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