Colombia vs México: resumen y resultado del fútbol femenil en los Juegos Centroamericanos 2026

Sigue en vivo la pelea por la medalla de oro del fútbol femenil en Santo Domingo 2026

La selección mexicana y la selección de Colombia disputan la final del torneo de fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un encuentro que definirá a las nuevas campeonas de la región tras una destacada actuación de ambos equipos a lo largo del certamen.

México llega al partido por la medalla de oro sin conocer la derrota. Después de empatar con Puerto Rico en su debut, el conjunto mexicano venció a Colombia en la fase de grupos, goleó a Jamaica y aseguró su lugar en la final con una victoria sobre El Salvador en las semifinales.

Por su parte, Colombia buscará revancha luego de caer ante México en la primera fase. El conjunto sudamericano respondió con triunfos sobre Jamaica y Puerto Rico, y en semifinales superó a Venezuela en la tanda de penaltis para instalarse en el duelo por el campeonato.

La final enfrenta nuevamente a dos selecciones que ya se vieron las caras durante el torneo, aunque ahora con la medalla de oro en juego. Después de una semana de competencia, México y Colombia buscarán cerrar su participación con el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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