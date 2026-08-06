¿Cómo seguir? Las cuatro selecciones de Guatemala, en caída libre

Clima de mucha preocupación en la FEDEFUT.

Tena y sus ayudantes durante un entrenamiento. (FFG)

Los últimos 10 meses del fútbol de Guatemala a nivel selecciones han sido frustrantes. Si bien la FEDEFUT por intermedio de su presidente, Gerardo Paiz, ratificó a Luis Fernando Tena y con él al proceso de selecciones juveniles que reina en la actualidad, los últimos resultados tanto de los amistosos de la mayor como de los equipos juveniles sub 17, sub 20 y sub 23 han sido negativos.

Para darle escenario al tema, hay que remontarse a noviembre de 2025, cuando el seleccionado mayor quedara eliminado en la tercera fase de clasificación a la Copa del Mundo, sin siquiera chances de clasificar al repechaje. Guatemala quedó en tercer lugar por detrás de Panamá, que clasificó en forma directa, y de Surinam, que consiguió le repesca. Tras dos meses de análisis, en enero se le decidió renovar el contrato a Luis Fernando Tena al frente del equipo mayor.

Sebastián Bini, DT de la Selección sub 20 (Captura FFG X)

No fue para nada alentador el comienzo del segundo ciclo de Tena, con cuatro derrotas en igual cantidad de partidos, resaltando una goleada 7 a 0 contra Argelia. El año inició con caída ante los canadienses, luego la citada goleada contra los africanos, derrota contra República Checa y continuó contra Ecuador. Lo que sigue ahora es la Liga de Naciones de la Concacaf en septiembre.

En el medio de la actividad de la mayor, la Selección sub-17 quedaba eliminada del Mundial de la categoría que se jugará en noviembre, luego la sub 20 haría lo propio quedando afuera de la Copa del Mundo de la categoría, y en paralelo, el paupérrimo papel de la sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde no sumó siquiera un punto.

Coito Olivera, DT de la sub 23. (Captura)

Por lo que las cuatro selecciones más importantes de Guatemala acumulan frustración tras frustración y el camino pareciera estar poco trazado ya que estos golpes generaron dudas respecto de las decisiones tomadas a principios de año. No sería nada extraño que se tomasen nuevas determinaciones para con los cuerpos técnicos de los equipos respectivos.

Dentro del panorama adverso, hay que rescatar que tanto la sub 17 como la sub 20 compitió. Es decir, logró estar a la altura de las competencias e ilusionarse con la clasificación, cayendo en las instancias decisivas. No fue el caso de lo expuesto en el semestre por la selección mayor, muy lejos del nivel obtenido durante 2025, y ni que hablar de la sub 23, que no llegó siquiera a sumar un punto.

Es posible que en las próximas semanas se produzca un encuentro entre los cuerpos técnicos en la sede de entrenamientos, junto con la dirigencia del fútbol chapín para poner en escena que falló en los procesos y trabajar en lo que viene por delante. Hay que revisar lo hecho, mejorar y trabajar, única manera de no perder el rumbo.

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