Joaquín Niemann lidera tras la primera ronda del LIV Golf Nueva York

El chileno firmó una ronda sin bogeys en Bedminster, superó por dos golpes a sus perseguidores y también colocó a Torque GC en la cima por equipos

Joaquín Niemann recuperó su mejor versión en uno de los escenarios más exigentes de la temporada. El golfista chileno completó la primera ronda del LIV Golf Nueva York con 64 golpes, siete bajo par, resultado que le permitió quedarse en solitario con el liderato del torneo disputado en el Trump National Golf Club Bedminster.

El capitán de Torque GC terminó la jornada con dos golpes de ventaja sobre el inglés Ian Poulter y el australiano Lucas Herbert, quienes compartieron la segunda posición con cinco bajo par. La clasificación oficial confirmó a Niemann en el primer lugar con -7, mientras que sus dos perseguidores entregaron tarjetas de 66 golpes.

Una tarjeta sin errores coloca a Niemann en la cima

Niemann construyó su liderato con una ronda de siete birdies y ningún bogey. Su recorrido comenzó con un acierto en el hoyo uno y continuó con una racha de tres birdies consecutivos en las banderas tres, cuatro y cinco, tramo que lo impulsó rápidamente hacia las primeras posiciones de la clasificación.

El chileno mantuvo el ritmo antes de completar la primera mitad del recorrido y volvió a descontar un golpe en el hoyo ocho. Niemann mostró precisión desde el tee y seguridad en los greens, dos aspectos que le permitieron evitar errores en una cancha que presentó dificultades para varias de las principales figuras del circuito.

La presión de Poulter aumentó durante la segunda parte de la ronda, cuando el integrante de Majesticks GC consiguió acercarse al primer lugar. Sin embargo, Niemann respondió con birdies consecutivos en los hoyos 13 y 14, amplió nuevamente la diferencia y conservó la ventaja hasta completar los 18 hoyos.

El resultado representó una reacción inmediata después de sus complicadas presentaciones en Inglaterra. Niemann no había superado el corte en el Abierto Británico y posteriormente terminó en el puesto 28 del LIV Golf Reino Unido, por lo que su actuación en Bedminster significó un cambio importante respecto de sus resultados recientes.

El torneo de Nueva York se desarrolla del 6 al 9 de agosto de 2026 en el Trump National Golf Club Bedminster, sede que vuelve a recibir una competencia de LIV Golf después de dos años de ausencia. La segunda ronda está programada para el viernes 7 de agosto, con salida conjunta de los jugadores a partir de las 12:16 horas locales.

Torque GC también toma el liderato por equipos

La tarjeta de Niemann también impulsó a Torque GC hasta la primera posición de la competencia por equipos, con un acumulado de cuatro golpes bajo par. En el formato colectivo se contabilizaron además las actuaciones de los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, así como la del colombiano Sebastián Muñoz.

Ancer y Ortiz concluyeron la jornada con 71 golpes, par de campo, y compartieron el puesto 14 de la clasificación individual. Muñoz, por su parte, firmó una ronda de 74 impactos, tres sobre par, que lo colocó alrededor de la posición 36. La diferencia generada por Niemann permitió que Torque GC compensara esos resultados y terminara en lo más alto.

La primera ronda también dejó resultados inesperados entre los aspirantes al campeonato de la temporada. Jon Rahm, líder de la clasificación anual, inició con 72 golpes y uno sobre par, mientras que Bryson DeChambeau terminó con +5 y quedó lejos de las primeras posiciones. Ambos deberán remontar durante las siguientes jornadas para acercarse a la pelea por el título en Nueva York.

Niemann comenzó el torneo ubicado en la quinta posición del campeonato individual de 2026, detrás de Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Lucas Herbert y Tyrrell Hatton. El chileno acumulaba 353.66 puntos antes del desarrollo de la competencia y buscaba mejorar su posición en una de las últimas fechas individuales de la campaña.

Con tres rondas todavía por disputarse, Joaquín Niemann quedó en condiciones de buscar su segundo triunfo de la temporada y el noveno de su trayectoria en LIV Golf. Para conseguirlo deberá sostener la precisión mostrada en la jornada inaugural y contener el avance de Poulter, Herbert y el resto de un grupo perseguidor que mantiene abierta la disputa en Bedminster.

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