Tijuana cae en su debut de Leagues Cup ante Austin FC en un partido donde se quedó con 10 hombres

Xolos cayó tras recibir dos goles y quedarse con un futbolista menos tras la expulsión de Iván Tona

Tijuana generó opciones y tuvo un gol anulado | REUTERS

Tijuana comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota 2-0 frente al Austin FC este jueves 6 de agosto en el Q2 Stadium. Joseph Rosales abrió el marcador al minuto 16 y Jon Gallagher amplió la diferencia en el 45+2, resultado que el conjunto estadounidense mantuvo durante toda la segunda parte. Xolos intentó responder, pero terminó con diez futbolistas por la expulsión de Iván Tona al minuto 70 y tampoco pudo aprovechar sus oportunidades frente al arco de Brad Stuver.

El conjunto de Tijuana tuvo aproximaciones desde los primeros minutos. Mourad El Ghezouani encontró dos posibilidades dentro del área durante el comienzo del encuentro, mientras Rafael Fernández y Joban González también probaron cerca de la portería estadounidense. Sin embargo, Austin aprovechó una acción directa para modificar el marcador. Myrto Uzuni filtró el balón para Joseph Rosales, quien apareció dentro del área y definió de zurda junto al poste izquierdo para colocar el 1-0 cuando transcurrían 16 minutos.

Xolos aumentó su presencia ofensiva después del primer tanto y Adonis Preciado tuvo dos oportunidades consecutivas alrededor de la media hora. En una de ellas, su disparo fue detenido por Stuver y posteriormente volvió a exigir al guardameta tras una jugada iniciada por Gilberto Mora. El propio Mora estuvo cerca de empatar al 39, cuando sacó un remate de derecha desde el sector derecho del área que pasó cerca del travesaño, después de un contragolpe acompañado por El Ghezouani.

Austin encontró el segundo tanto antes de marcharse al vestidor. Jon Gallagher apareció en el centro del área al minuto 45+2 y definió con la pierna izquierda para establecer el 2-0. La anotación llegó durante los cinco minutos agregados de la primera parte y modificó el escenario para el equipo mexicano, que todavía generó un tiro de esquina antes del descanso. El marcador se mantuvo con dos goles de diferencia al concluir los primeros 45 minutos, con Rosales y Gallagher como anotadores del conjunto local.

Para el complemento, Tijuana realizó su primer movimiento con el ingreso de Elias Manoel en sustitución de Mourad El Ghezouani. Los visitantes buscaron descontar y Gilberto Mora volvió a acercarse al minuto 51 con un tiro libre desde fuera del área que pasó cerca del ángulo izquierdo. Austin también respondió: Joseph Rosales estrelló un disparo en el larguero al 58, después de una asistencia de Brandon Vázquez, mientras Antonio Rodríguez tuvo intervenciones para evitar que aumentara la diferencia.

Una de las acciones que modificó el desarrollo ocurrió al minuto 66. Alan Vega mandó el balón a la portería de Austin, pero el VAR anuló la anotación por posición adelantada después de revisar la jugada. Cuatro minutos más tarde, Tijuana sufrió otro contratiempo cuando Iván Tona recibió la tarjeta roja al 70, por lo que Xolos disputó el tramo final con un futbolista menos. Sebastián Abreu realizó posteriormente cambios con los ingresos de Ramiro Árciga, Yael Padilla y Aldahir Pérez.

Austin administró la diferencia durante los últimos minutos y todavía generó opciones para conseguir una tercera anotación. Myrto Uzuni encontró un par de remates que fueron rechazados y Brandon Vázquez estuvo cerca al minuto 78, cuando su disparo desde el interior del área pasó junto a la escuadra. El árbitro agregó ocho minutos al encuentro, pero Tijuana no pudo modificar el 2-0 y consumó su primera derrota en la Leagues Cup 2026.

Austin FC vs Tijuana: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Austin FC vs Tijuana, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 6 de agosto Austin FC y los Xolos de Tijuana se enfrentan este jueves 6 de agosto en el Q2 Stadium, en uno de los partidos que cerrarán la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse mediante la plataforma Apple TV. El conjunto fronterizo llega a territorio estadounidense con la intención de trasladar al torneo internacional su buen comienzo en el Apertura 2026. Tijuana permanece invicto después de tres jornadas de la Liga MX, mientras que Austin atraviesa un periodo irregular en la Conferencia Oeste de la MLS. El partido también marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Austin FC vs Tijuana y a qué hora juegan? El encuentro Austin FC vs Tijuana se disputará este jueves 6 de agosto de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Q2 Stadium, inmueble donde Austin FC disputa sus partidos como local. La institución estadounidense comenzará ahí una serie de tres encuentros consecutivos como anfitrión durante la primera fase de la Leagues Cup. Para los aficionados mexicanos, la transmisión estará disponible exclusivamente mediante Apple TV. El partido no aparece dentro de la programación de televisión abierta ni de los canales deportivos tradicionales en México, aunque diferentes portales ofrecerán coberturas minuto a minuto con las jugadas, goles y estadísticas. Datos del Austin FC vs Tijuana: Fecha: jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Q2 Stadium, Austin, Texas

Transmisión en México: Apple TV

Jornada: fecha 1 de la primera fase

Marcador al momento: Austin FC 0-0 Tijuana, partido por comenzar Tijuana afrontará el compromiso después de registrar dos victorias y un empate en sus primeros tres partidos del Apertura 2026. Los dirigidos por Sebastián Abreu derrotaron como locales a Tigres y León, antes de igualar sin goles frente al Atlético de San Luis. Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Austin FC vs Tijuana Estos son los once elementos que salen a la cancha por parte de cada uno de los equipos: Austin FC (3-4-3): Brad Stuver; Mateja Djordjevic, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro; Joseph Rosales, Besard Sabovic, Ilie Sánchez, Jon Gallagher; Ervin Torres, Brandon Vázquez y Myrto Uzuni. Tijuana (4-1-4-1): José Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Magallón, Alan Vega; Iván Tona; Ignacio Rivero, Joban González, Gilberto Mora, Adonis Preciado; Mourad El Ghezouani. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Austin FC vs Tijuana, según la IA? El análisis de inteligencia artificial presenta un enfrentamiento equilibrado, aunque existen argumentos para colocar a Tijuana ligeramente por encima debido a su momento deportivo. Xolos no ha perdido durante el comienzo del Apertura 2026 y ha mostrado mayor estabilidad defensiva que su rival. Austin cuenta con la ventaja de jugar como local y posee futbolistas capaces de definir el encuentro mediante acciones individuales. Sin embargo, el conjunto estadounidense ha sufrido seis derrotas en sus siete partidos más recientes, mientras que Tijuana ganó o empató en 11 de sus últimos 12 compromisos registrados por plataformas estadísticas. Tomando en cuenta el rendimiento reciente, el equilibrio de las plantillas y la localía, la proyección de la IA es una victoria de Tijuana por marcador de 2-1. Xolos podría aprovechar los espacios que Austin suele conceder cuando adelanta sus líneas, pero deberá controlar a Brandon Vázquez y Myrto Uzuni dentro del área. El resultado podría depender de la capacidad de Tijuana para superar la presión inicial del equipo texano. Si Xolos mantiene el orden defensivo y consigue involucrar a Gilberto Mora cerca del área rival, tendrá posibilidades importantes de comenzar el torneo con tres puntos. La Leagues Cup no contempla empates definitivos durante esta fase. En caso de igualdad después de los 90 minutos, cada equipo recibirá un punto y se disputará una tanda de penales para entregar una unidad adicional al ganador, por lo que el encuentro mantendrá importancia hasta la última ejecución. ¡Austin FC vs Tijuana, en vivo! Austin FC y los Xolos de Tijuana se enfrentan este jueves 6 de agosto en el Q2 Stadium, en uno de los partidos que cerrarán la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse mediante la plataforma Apple TV. El conjunto fronterizo llega a territorio estadounidense con la intención de trasladar al torneo internacional su buen comienzo en el Apertura 2026. Tijuana permanece invicto después de tres jornadas de la Liga MX, mientras que Austin atraviesa un periodo irregular en la Conferencia Oeste de la MLS. El partido también marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones.

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