TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 9 de abril

La compañía entrega historias intensas, rivalidades que escalan en su rivalidad y acción non-stop en el ring

La acción de TNA Wrestling regresa con una edición imperdible de Thursday Night iMPACT, y te damos la bienvenida a la cobertura EN VIVO de una función que promete intensidad dentro y fuera del ring. Esta noche, la empresa presenta una cartelera cargada de momentos clave, donde la tensión, las rivalidades y los campeonatos estarán en juego rumbo a Rebellion.

Uno de los segmentos más esperados será la firma de contrato entre Mike Santana y Eddie Edwards, quienes oficializarán su combate por el Campeonato Mundial de TNA. Aunque este tipo de eventos rara vez termina sin caos, todo apunta a que la tensión podría escalar en cualquier momento, en un cara a cara que suele derivar en confrontaciones inesperadas.

Cartelera TNA

Firma de contrato por el TNA World Title:

Mike Santana y Eddie Edwards se verán frente a frente para firmar el contrato de su lucha en Rebellion, en un segmento que podría encender la rivalidad y dejar momentos inesperados en el ring.

Mike Santana y Eddie Edwards se verán frente a frente para firmar el contrato de su lucha en Rebellion, en un segmento que podría encender la rivalidad y dejar momentos inesperados en el ring. The Hardys vs The Righteous – Tables Match (Títulos en juego):

Matt y Jeff Hardy defenderán los Campeonatos en Parejas de TNA ante The Righteous en una lucha de mesas, prácticamente sin descalificación, tras el ataque sufrido en el evento Sacrifice.

Matt y Jeff Hardy defenderán los Campeonatos en Parejas de TNA ante The Righteous en una lucha de mesas, prácticamente sin descalificación, tras el ataque sufrido en el evento Sacrifice. Knockouts en acción:

La división femenil tendrá doble protagonismo con Myla Grace vs Elayna Black y Jada Stone vs Dani Luna , combates clave para definir nuevas contendientes al título.

La división femenil tendrá doble protagonismo con y , combates clave para definir nuevas contendientes al título. Frankie Kazarian vs BDE:

Kazarian buscará imponer su experiencia ante BDE en un duelo que puede impactar posiciones dentro del roster.

Kazarian buscará imponer su experiencia ante BDE en un duelo que puede impactar posiciones dentro del roster. Segmentos en micrófono que pueden cambiar todo:

Figuras como Mustafa Ali, Ricky Sosa y Taryn Terrell tendrán intervenciones clave que podrían detonar nuevas rivalidades o giros importantes en las historias.

La función también contará con múltiples momentos narrativos que podrían marcar el rumbo de la empresa en las próximas semanas. Entre luchas titulares, firmas de contrato y segmentos cargados de tensión, TNA presenta una noche diseñada para mantener al público al filo de la butaca.

No te pierdas la cobertura EN VIVO de TNA iMPACT, con todos los detalles, resultados y reacciones de una función que promete acción, drama y posibles sorpresas en cada segmento.

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