Choloma vs Real España en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Les damos la bienvenida al directo y minuto a minuto del partido entre Choloma y Real España, válido por la jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga de Honduras. El equipo local llega a este cotejo tras una derrota frente a Olancho, mientras que la visita de igualar frente a Juticalpa, por lo que necesita ganar para asegurar continuar como líder del certamen.

Real España tiene 30 puntos y es el líder del torneo, producto de ocho triunfos, seis empates y una derrota. El equipo dirigido por Jeaustin Campos viene de igualar 1-1 ante Juticalpa como local en un partido en el que no tuvo su mejor rendimiento, pero se mantiene firme en la cima del Clausura. Sin embargo, en las últimas semanas mostró cierta irregularidad que genera preocupación de cara al cierre del certamen, donde cada error puede costar caro.

Por su parte, Choloma suma 14 puntos y se ubica en el octavo lugar, con un registro de tres victorias, cinco empates y siete derrotas. El conjunto de Roberto Padilla llega golpeado tras caer 3-1 ante Olancho como visitante y continúa en una lucha durísima por evitar el descenso, ya que está último en la tabla acumulada con 25 puntos. Su rival directo es CD Victoria, que marcha con 27 unidades, por lo que cada fecha se vive como un mano a mano decisivo para mantener la categoría.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Choloma vs Real España hoy 9 de abril 2025?

El encuentro entre Choloma y Real España está programado para el jueves 9 de abril a las 17:15 horas y se disputará en el estadio Rubén Deras. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Choloma vs Real España para la jornada 16, al momento

Choloma : José Mariano Pineda; Jhonatan Cordoba, Cristian Canales, Jhoan Quejada, Hermes Castillo; Daniel Rocha, Eiver Flórez, Janier Bermúdez, Yethson Chaves; Enrique Borja y Marco Aceituno. DT : Roberto Padilla.

: José Mariano Pineda; Jhonatan Cordoba, Cristian Canales, Jhoan Quejada, Hermes Castillo; Daniel Rocha, Eiver Flórez, Janier Bermúdez, Yethson Chaves; Enrique Borja y Marco Aceituno. : Roberto Padilla. Real España: Luis López; Carlos Mejía, Devron García, Edson Palacios, Franklin Flores; Anfronit Tatúm, Gonzalo Ritocco, Roberto Osorto, Mike Arana; Eddie Hernández y David Sayago. DT: Jeaustin Campos.

Antecedentes del Choloma vs Real España y últimos resultados en la Liga de Guatemala

14 de febrero de 2026 | Real España 2-1 Choloma |

Torneo Clausura 2026 18 de octubre de 2025 | Real España 3-0 Choloma |

Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Choloma 0-3 Real España |

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