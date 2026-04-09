España vs Perú en Puebla: ¿Cuánto cuestan los boletos, donde y cuándo comprarlos?

La Roja jugará su último duelo de preparación para el Mundial 2026 ante un rival sudamericano de cara al partido frente a Uruguay en el torneo

Estos son los precios para el partido entre España y Perú en Puebla | Imago7

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo y, aunque Puebla no será sede mundialista, tendrá la oportunidad de albergar el último ensayo de uno de los equipos que son candidatos al título, ya que la selección de España disputará un partido amistoso contra Perú en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, por lo que ya se sabe el costo de algunos de los boletos para este compromiso.

Precisamente, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, agradeció a la ciudad por recibir este compromiso y elogió al inmueble de la Angelópolis, al que calificó como un inmueble ideal para el duelo ante los sudamericanos, que servirá como un sinodal para el encuentro de la fase de grupos ante Uruguay en Guadalajara.

“Para mí, como español, me emociona cada vez que estoy en Latinoamérica, porque España no sería lo que es sin Latinoamérica. Agradecer al Club Puebla por acogernos aquí. Es la primera vez que estoy en este precioso estadio y está engalanado para esta ocasión. Puebla estará dentro del Mundial con dos partidos extraordinarios. Este será el primer partido de España fuera de su país previo al Mundial y lo vamos a celebrar en esta maravillosa ciudad”, expresó.

El dirigente gallego explicó la logística de la delegación española rumbo a su debut mundialista. El 4 de junio disputarán su partido de despedida ante su afición y posteriormente viajarán a Atlanta, donde establecerán su base de concentración. Más adelante, arribarán a Puebla el 7 de junio para enfrentar a Perú, con el objetivo principal de adaptarse a la altura de México.

España llega como una de las selecciones mejor posicionadas en el ranking de la FIFA y con altas expectativas de cara a la Copa del Mundo.

“Después del partido de despedida en el Estadio Riazor, en La Coruña, el 4 de junio, al día siguiente salimos hacia Atlanta, donde estará el basecamp de la selección. El primer partido que disputaremos en estas tierras será aquí en Puebla. La idea es estar el día 7. Nos hubiera gustado jugar otro partido más en México porque aquí se unen muchas cosas”, explicó.

Por otra parte, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana, también agradeció la realización de este encuentro. Aunque los peruanos quedaron fuera del Mundial, aseguró que afrontarán el partido con la misma intensidad que un duelo mundialista, motivados por el ambiente que ya se vive en territorio mexicano.

Además, destacó el vínculo histórico entre Puebla y el fútbol peruano, recordando el paso de jugadores como Walter Vílchez, Anderson Santamaría y Mauricio Gabilondo por el club.

“Me siento muy orgulloso de estar acá, en una tierra que une culturas, y más en una ciudad como Puebla, que ha recibido a tantos futbolistas peruanos. Queremos demostrar nuestro fútbol y qué mejor que hacerlo ante la Selección Española”, concluyó.

¿Dónde y cuándo comprar los boletos para el España vs Perú?

En el evento que se llevó a cabo para presentar de manera oficial el duelo entre españoles y peruanos en la Angelópolis se encontraba José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, quien adelantó las fechas clave para la compra de boletos para este compromiso.

El funcionario señaló que la boletera oficial es Boletomovil, la misma que vende las entradas para el duelo amistoso entre la selección mexicana y Ghana, y que los precios irán desde los mil 700 pesos. También dio a conocer las fechas claves para adquirir los tickets, pues la preventa será el 27 de abril y la venta general el 1 de mayo.

El partido de España y Perú se llevará a cabo el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo de preparación para La Roja, dos días previo al inicio de la Copa del Mundo de 2026 con el duelo inaugural entre la selección mexicana y su similar de Sudáfrica.

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