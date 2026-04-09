Masters de Augusta 2026: resultados del golf al momento

Así va el primer Major del año en el golf: posiciones y líder en Augusta National hoy

Masters 2026: posiciones y leaderboard | REUTERS/Mike Segar

El jueves 9 de abril arranca una tradición como ninguna otra: el Masters. El primero de los cuatro principales torneos de golf de la temporada 2026 se juega en Augusta National, donde Rory McIlroy busca defender el campeonato del 2025.

Un field que incluye a cuatro latinoamericanos para esta edición 90 del Masters. Ángel Cabrera, ganador de la chaqueta verde en 2009, vuelve al torneo, que contará con la presencia del mexicano Carlos Ortiz y el colombiano Nicolás Echavarría, además de otro argentino y debutante, Mateo Pulcini, campeón del Latin America Amateur Championship.

Resultados del Masters de Augusta 2026 al momento

En Claro Sports te traemos el leaderboard del primer Major del año. Sam Burns tiene ventaja de dos golpes sobre seis jugadores que llevan -3 en la primera ronda en el Augusta National.

Sam Burns: -5 (tras 17) Tommy Fleetwood: -3 (tras 15) Kurt Kitayama: -3 (FINAL) Rory McIlroy: -3 (tras 13) Patrick Reed: -3 (tras 15) Aaron Rai: -3 (tras 7) Shane Lowry: -3 (tras 16)

El mexicano Carlos Ortiz tuvo una primera ronda difícil, con +8, que le complica sus opciones de pasar el corte. Nico Echavarría fue apenas un golpe mejor, +7, lo mismo que Ángel Cabrera. El mejor latinoamericano es el debutante Mateo Pulcini, con +3 tras 10.

Resultados actualizados al jueves 9 de abril, a las 12:30 horas, tiempo del centro de México

¿Cuánto dura y dónde se realiza el Masters de Augusta 2026?

El primer Major de la temporada se juega en Georgia, Estados Unidos, en el campo de Augusta National. Como todos los torneos de la PGA, se juega a cuatro rondas. Tras la segunda, se define el corte, que reduce la cantidad de jugadores para las últimas dos rondas del torneo.

Las jornadas inician en punto de las 7:40 a.m, tiempo local (5:40 de la CDMX).

¿Qué jugadores van al Masters de Augusta 2026?

Son 91 jugadores en total los que están en el Masters este año. Incluye a campeones del pasado, además de golfistas que ganaron su lugar por

Campeones anteriores Ángel Cabrera Fred Couples Sergio García Dustin Johnson Zach Johnson Hideki Matsuyama Rory McIlroy Jose María Olazabal Jon Rahm Patrick Reed Scottie Scheffler Charl Schwartzel Adam Scott Vijay Singh Jordan Spieth Bubba Watson Mike Weir Danny Willett

Ganadores del US Open de los últimos cinco años Wyndham Clark Bryson DeChambeau Matt Fitzpatrick J.J. Spaun

Campeones de The Open de los últimos cinco años Brian Harman Collin Morikawa Xander Schauffele Cameron Smith

Campeones de PGA Championship de los últimos cinco años Brooks Koepka Justin Thomas

Ganadores del The Players Championship de los últimos tres años Cameron Young

Campeón y subcampeón del US Amateur Mason Howell Jackson Herrington

Campeón amateur Ethan Fang

Campeón amateur de Asia-Pacífico Fifa Laopakdee

Campeón amateur de América Latina Mateo Pulcini

Campeón US Mid-Amateur Brandon Holtz (a)

Top 12 del 2025 Masters 2025 Ludvig Åberg Corey Conners Jason Day Harris English Max Homa Sungjae Im Justin Rose

Top 4 del US Open 2025 Tyrrell Hatton Viktor Hovland Robert MacIntyre Carlos Ortiz

Top 4 de The Open 2025 Chris Gotterup Haotong Li

Top 4 del PGA Championship 2025 Davis Riley

Campeones del PGA Tour desde el Masters 2025 Akshay Bhatia Keegan Bradley Jacob Bridgeman Brian Campbell Nicolas Echavarria Tommy Fleetwood Ryan Fox Ben Griffin Kurt Kitayama Aldrich Potgieter Sepp Straka Gary Woodland

2025 Tour Championship Sam Burns Patrick Cantlay Harry Hall Russell Henley Shane Lowry Maverick McNealy Andrew Novak Nick Taylor

Campeón del Spanish Open Marco Penge

Campeón del Japan Open Naoyuki Kataoka

Campeón del Hong Kong Open Tom McKibbin

Campeón del Australian Open Rasmus Neergaard-Petersen

Campeón del South African Open Casey Jarvis

Top 50 del ranking mundial del 2025 Michael Brennan Ryan Gerard Max Greyserman Rasmus Højgaard John Keefer Michael Kim Si Woo Kim Min Woo Lee Alex Noren Aaron Rai Kristoffer Reitan Samuel Stevens Sami Valimaki

Top 50 del ranking mundial al 5 de abril del 2025 Daniel Berger Nicolai Højgaard Jake Knapp Matt McCarty



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