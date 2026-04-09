The Boys 5: ¿Qué día y a qué hora se estrenan los capítulos de la temporada final?

La quinta temporada ya comenzó su camino rumbo al desenlace, con un estreno que promete cambiar por completo el destino de sus personajes

La serie se posiciona como uno de los estrenos más comentados del 2026 | @TheBoysTV

La espera terminó para los fans de una de las series más irreverentes del streaming. La quinta y última temporada de The Boys ya comenzó su camino rumbo al desenlace, con un estreno que promete cambiar por completo el destino de sus personajes y del mundo que construyó Prime Video desde 2019.

Este cierre no solo marca el final de la historia de Billy Butcher y Homelander, también eleva la tensión al máximo. Con un calendario semanal y un arranque doble, la serie se posiciona como uno de los estrenos más comentados del 2026, dejando claro que cada episodio será clave rumbo al desenlace definitivo.

The Boys temporada 5: calendario del estreno de los capítulos

La temporada 5 de The Boys se estrenó el 8 de abril de 2026 con dos episodios iniciales, disponibles desde la madrugada en Prime Video. A partir de ese momento, la serie adoptó un formato semanal, liberando un capítulo nuevo cada miércoles hasta su final programado para el 20 de mayo.

En México, los episodios se estrenan alrededor de las 2:00 a.m. (hora del centro), siguiendo el lanzamiento global de la plataforma.

Este es el calendario completo de episodios:

Episodios 1 y 2: 8 de abril de 2026

8 de abril de 2026 Episodio 3: 15 de abril de 2026

15 de abril de 2026 Episodio 4: 22 de abril de 2026

22 de abril de 2026 Episodio 5: 29 de abril de 2026

29 de abril de 2026 Episodio 6: 6 de mayo de 2026

6 de mayo de 2026 Episodio 7: 13 de mayo de 2026

13 de mayo de 2026 Episodio 8 (final): 20 de mayo de 2026

En total, la temporada final contará con ocho capítulos, consolidando un cierre compacto y enfocado en resolver todos los conflictos principales.

The Boys 5: ¿De qué tratan los dos primeros capítulos de la serie en su temporada final?

Los primeros episodios arrancan en el escenario más oscuro de toda la serie. Homelander ha consolidado su poder y gobierna Estados Unidos bajo un régimen autoritario, mientras el caos político y social domina el entorno.

El equipo de The Boys está fragmentado y en crisis. Hughie, Frenchie y Mother’s Milk se encuentran detenidos en campos de reclusión, lo que deja a la resistencia prácticamente debilitada desde el inicio.

Starlight toma el liderazgo de una rebelión que parece al borde del colapso, intentando reorganizar a los sobrevivientes frente a un enemigo que ahora tiene control absoluto del sistema.

El regreso de Billy Butcher marca el punto de quiebre. Su plan consiste en utilizar un virus capaz de eliminar a todos los superhéroes, una decisión que podría salvar a la humanidad… o destruirla por completo.

Desde el inicio, la serie deja claro que no habrá concesiones. El conflicto final entre poder, control y supervivencia se intensifica desde los primeros minutos, preparando el terreno para un desenlace que promete ser brutal y definitivo.

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