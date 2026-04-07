Detienen al luchador Alberto ‘N’ por presunta violencia familiar

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a Alberto ‘N’ tras una denuncia por presunta violencia contra su pareja sentimental hecha a través del 911

Alberto ‘N’ enfrenta problemas con la justicia | Foto: @SSPC

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron al luchador Alberto ‘N’ tras una denuncia hecha a través del 911 por supuesta violencia familiar, una situación que pone en duda la situación legal del excampeón de la WWE, debido a que no es la primera vez que enfrenta acusaciones de este tipo.

De acuerdo con medios locales e información complementaria de las autoridades potosinas, el luchador profesional de 48 años fue arrestado este lunes 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí, por la supuesta agresión física y psicológica a su pareja sentimental.

Una mujer habría realizado una llamada al 911 para solicitar ayuda ante una presunta agresión física. Elementos de la Guardia Civil acudieron al llamado al inmueble y habrían encontrado a la supuesta víctima con lesiones en varias partes del cuerpo. Las autoridades detuvieron al deportista para determinar su situación legal.

Alberto ‘N’ fue presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí con la intención de que se inicie el procedimiento correspondiente. Hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial por parte del luchador.

Alberto ‘N’ fue acusado y absuelto en los Estados Unidos por el mismo problema

El luchador mexicano, Alberto ‘N’, es hijo de la leyenda de la lucha libre mexicana Dos Caras; su hermano es El Hijo de Dos Caras y desde temprana edad se dedicó a la lucha grecorromana bajo las órdenes de Leonel Kolesni y Juan Fernández. Ganó en tres ocasiones los Juegos Centroamericanos y del Caribe y obtuvo una medalla en los Juegos Panamericanos.

Alberto ‘N’ vivió una situación complicada en 2020, cuando fue acusado por agresión sexual y secuestro de su entonces pareja en San Antonio, Texas. Las autoridades arrestaron al entonces luchador de la WWE; sin embargo, más tarde fue absuelto por la justicia de los Estados Unidos. Previamente sostuvo una relación con Paige, luchadora de WWE, en 2016, y durante su noviazgo hubo varias polémicas documentadas por la prensa.

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