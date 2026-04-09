Colombia resbala ante Uruguay en el Sudamericano sub 17

El combinado patrio buscará el cupo directo a la Copa del Mundo en la última salida de fase de grupos contra Paraguay.

Colombia en el Sudamericano Sub 17 / @FCFSeleccionCol.

La Selección Colombia cayó este jueves 0-2 ante Uruguay, en el desarrollo de la cuarta fecha del Sudamericano sub 17. Con doblete de Thiago Brizuela, el elenco ‘charrúa’ se quedó con los 3 puntos y ahora marcha en la segunda posición del grupo A del certamen regional que se desarrolla por estos días en Paraguay.

Así formó la Selección Colombia: Luigi Ortiz; Álex Gómez, Juan Fori, Santiago Valecilla, Anderson Angulo; Éder Carillo, Luis Maturana, Carlos Rodríguez, José Escorcia; Julio Sinisterra y Adrián Mosquera.

Claramente hubo carencias defensivas por parte del combinado nacional, ya que la efectividad de Uruguay estuvo en un alto porcentaje, ya que en 8 disparos a portería los ‘charrúas’ lograron encajar 2 anotaciones, por el contrario la ‘Tricolor’ solamente disparó en 2 oportunidades y al final no tuvieron réditos, ya que no hubo festejos de gol.

Ahora, con esta caída ante Uruguay, Colombia llegará con necesidad de victoria para la última jornada, la cual será ante Paraguay el próximo domingo 12 de abril. La ‘Tricolor’ marcha tercera del grupo A con 4 unidades y -1 gol, Ecuador es líder con 7 puntos, en segunda casilla se encuentra Uruguay con 5 pts.

¿Cuántos cupos otorga el Sudamericano al Mundial?

El próximo Mundial de la categoría sub 17 masculina se estará jugando en Qatar, su puntapié inicial será el 17 de octubre y la final se estará disputando el 7 de noviembre del año en curso. Cabe mencionar que ahora son 48 los países participantes del certamen orbital.

En cuanto al Sudamericano sub 17 el número de cupos para el Mundial también pasó de 4 a 7. Finalizada la fase de grupos los 2 primeros de cada casillero avanzarán a semifinales y a la Copa del Mundo. Los ubicados en la tercera y cuarta posición juegan por las posiciones 5 a la 8. En formato de Final Four los ganadores clasifican al Campeonato Mundial, mientras que los perdedores juegan por el último cupo al torneo.

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