WWE anuncia el cartel completo de WrestleMania 42: ¿regresa John Cena?

Wrestlemania 42, llamado como el ‘Super Bowl’ de la lucha libre, se realizará este próximo 18 y 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas

John Cena será pieza clave en Wrestlemania 42 | Imago7

WrestleMania 42 ya tiene todo listo para su celebración, en un evento que se dividirá en dos noches: sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026. Tras meses de incertidumbre, WWE finalmente reveló el cartel completo del espectáculo, el cual se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Además, contará con la participación especial de John Cena como anfitrión, un rol distinto para la leyenda del wrestling estadounidense luego de su retiro en diciembre pasado.

Dentro de la cartelera, uno de los combates que más llama la atención es la defensa de Penta Zero Miedo del Campeonato Intercontinental de la WWE. El luchador mexicano expondrá el título en una lucha multitudinaria en la que también participarán figuras como Rey Mysterio y Dragon Lee, entre otras superestrellas de la empresa.

Cabe recordar que WrestleMania 42 estaba programado originalmente para el 11 y 12 de abril de 2026 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. Sin embargo, WWE anunció meses atrás una reprogramación que trasladó el evento nuevamente a Las Vegas, ciudad que con el paso del tiempo se ha consolidado como una especie de segunda casa para la compañía.

En cuanto a los combates estelares, la lucha que cerrará el evento será el enfrentamiento entre Cody Rhodes, actual campeón mundial de WWE, y la leyenda Randy Orton. Por su parte, la primera noche también tendrá un duelo de alto calibre con la defensa del campeonato mundial de peso pesado de CM Punk frente a Roman Reigns, prometiendo dos jornadas llenas de emoción para los aficionados.

Cartelera del 18 de abril

Cody Rhodes (c) vs Randy Orton (con el apoyo de Pat McAfee) | Campeonato Mundial de WWE

Stephanie Vaquer (C) vs Liv Morgan | Campeonato mundial de mujeres de WWE

Seth Rollins vs Gunther

AJ Lee (c) vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental

Nia Jax y Lash Legend (c) vs Charlotte Flair y Alexa Bliss vs The Bella Twins vs Bayley y Lyra Valkyria (combate por eliminación) | Campeonato por parejas de WWE

Drew McIntyre vs Jacob Fatu | Lucha no sancionada

Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed vs The Usos y LA Knight

Cartelera del 19 de abril

CM Punk (c) vs Roman Reigns | Campeonato Mundial de Peso Pesado

Jade Cargill (c) vs Rhea Ripley | Campeonato de mujeres de WWE

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Sami Zayn (c) vs Trick Williams | Campeonato de Estados Unidos de WWE

Brock Lesnar vs Oba Femi

Penta (c) vs Je’Von Evans vs Dragon Lee vs Rusev vs JD McDonagh vs Rey Mysterio | Lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

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