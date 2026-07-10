Rudi García explota contra el VAR y enciende el debate por la posible mano de Rodri

El seleccionador belga cuestionó a Michael Oliver por no revisar una mano de Rodri en el enfrentamiento ante España

Rudi García reacciona tras la no revisión del VAR | REUTERS/Hannah Mckay

Bélgica quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 2-1 ante España en los cuartos de final, pero el cierre del partido dejó una discusión que acompañó la conferencia de Rudi García: la mano de Rodri que el cuerpo arbitral no revisó en el monitor. El seleccionador belga apuntó directamente contra la decisión de Michael Oliver y abrió una polémica que marcó la despedida de los Diablos Rojos en Los Ángeles.

El partido se resolvió con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino para España, mientras Charles De Ketelaere marcó el empate parcial para Bélgica. El equipo de Luis de la Fuente avanzó a semifinales, donde enfrentará a Francia, pero antes tuvo que resistir un cierre de presión belga y una jugada discutida dentro del área española.

La acción que provocó el reclamo ocurrió en el segundo tiempo, con el marcador 1-1. Bélgica pidió penal por una supuesta mano de Rodri dentro del área, luego de una jugada que nació en un ataque encabezado por Jérémy Doku y que terminó con el balón impactando en el brazo del mediocampista español tras un despeje de Aymeric Laporte. El árbitro dejó seguir y el VAR no lo llamó al monitor.

Después del encuentro, Rudi García fue directo en sala de prensa: “Hemos mirado a los ojos a España. Además, perdimos a Courtois. Un golpe de mala suerte. A De Bruyne también lo tuvimos que cambiar antes de tiempo. Y luego, no sé por qué Michael Oliver no ha ido al VAR a verla, la acción de la mano. Eso nos fue desfavorable”, declaró el técnico belga tras la eliminación.

La queja de García no se centró únicamente en el arbitraje, sino también en el contexto del partido. Bélgica perdió a Thibaut Courtois por lesión en el segundo tiempo y también tuvo que sustituir a Kevin De Bruyne antes del final. Para el seleccionador, esas dos salidas condicionaron el cierre ante una España que encontró el 2-1 con un rechace de Senne Lammens que Mikel Merino aprovechó cerca del minuto 88.

Sobre Courtois, García explicó que el cambio respondió a una decisión médica y deportiva: “Forma parte del deporte de altísimo nivel. Courtois ha estado excelente en todos los aspectos. No queríamos que se agravase su lesión. Se lesionó uno de los músculos. No lamento la decisión que tomé. Es uno de los mejores porteros del mundo. Una recaída hubiera sido muy problemática”, señaló.

El técnico también rechazó presentar la derrota como un partido en el que Bélgica se hubiera visto superada sin respuesta: “Tenemos que aceptar la derrota, pero como he dicho antes, les hemos mirado a los ojos”, añadió García, en una frase que conectó con su mensaje previo al partido, cuando había advertido que su equipo no podía limitarse a defender ante España.

El reclamo por la mano de Rodri se suma a una eliminación que puede abrir cambios en Bélgica, tanto por la edad de algunos referentes como por el proceso que García deberá revisar después del Mundial. El propio entrenador evitó hablar de su futuro inmediato y prefirió centrar el análisis en el golpe deportivo: “No, aún no. Hay que hablar del partido. Estoy muy desilusionado para los que ya no van a volver. Estamos decepcionados por lo de hoy. Hicimos todos los esfuerzos, pero no fue suficiente”.

Francia será el siguiente rival de España en semifinales, pero García no quiso involucrarse en ese cruce tras la eliminación belga. “Que gane el mejor. Sabemos que Francia jugará contra España. Pero a mí eso ya no me incumbe”, cerró el seleccionador.

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