Lamine Yamal lanza duro mensaje a Francia: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

Mikel Merino aseguró que no cree lo que está viviendo en el Mundial 2026 tras ser el héroe del equipo en las últimas dos fases

Se calienta la semifinal del Mundial 2026. Lamine Yamal no se guardó nada y le mandó un mensaje directo a Francia después de que España consiguió su boleto a la siguiente instancia de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles. El futbolista español afirmó que el conjunto rival debe preocuparse por enfrentar al equipo dirigido por Luis de la Fuente por el pasado reciente entre ambos equipos.

“Yo creo que si le tienen que temer a alguien ellos somos nosotros, somos los que les hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores, y bueno, veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo”, comentó al término del partido.

Lamine Yamal fue reconocido como el Jugador Más Valioso del partido ante Bélgica y destacó la importancia de que La Roja mantenga el objetivo de llegar hasta la final del torneo. “Muy felices por poder estar en semifinales otra vez. Llevamos muchos días aquí, queremos llegar hasta el final, estamos muy contentos por la clasificación”, expresó el jugador español tras el encuentro.

También consideró que España fue superior durante gran parte del compromiso frente al rival de este día, aunque reconoció que el gol del empate llegó en un momento complicado para La Roja. “Creo que hemos sido muy superiores. Sí que es verdad que el gol ha sido una sensación rara, porque cuando mejor estábamos nos han metido el gol, pero bueno, es lo que es”, explicó.

El futbolista respondió a las críticas sobre el estilo de juego de España y aseguró que los resultados respaldan el trabajo del equipo durante la competencia. “Parece que no jugamos a un fútbol muy bonito, pero al final la realidad es que ningún equipo nos ha jugado de tú a tú”, señaló el atacante.

Mikel Merino vive un sueño por ser el héroe de España en las últimas fases del Mundial 2026

El mediocampista español Mikel Merino, se convirtió en el héroe del equipo al entrar de cambio en los minutos finales y marcar el tanto de la victoria ante Bélgica, con lo que repitió lo hecho en los octavos de final con el gol frente a Portugal en el tiempo de compensación.

“Ni en mis mejores sueños me podía imaginar el conseguir lo que está pasando otra vez un gol en el minuto 90 que me caiga dentro del área, pero por otro lado te diría que sí, porque siempre confío en poder hacerlo bien cada vez salvado al campo. Confío en que me va a tocar y bueno, la verdad que es una locura el poder ayudar al equipo una vez más, esta vez de manera diferente, pero al mismo tiempo de creer de confiar en que puede pasar un error del portero rival y de estar atento”, comentó al término del encuentro.

Sus anotaciones ante los lusitanos y belgas no es algo extraño para Merino, ya que hizo lo mismo en los cuartos de final de la Euro 2024 para eliminar a Alemania. Sin embargo, el hombre del Arsenal señaló que no es una casualidad y que todo se trata de una buena preparación personal.

“Creo en algunas casualidades, pero creo que esto no es casualidad. Y si me han caído tres en momentos clave es porque realmente me preparo para cuando toca y bueno, ojalá sigan viniendo. Esto no quiere decir que se tengan que acostumbrar a verme meter goles siempre en el último minuto, porque es muy difícil que pase otra vez, pero cada vez que esté en el campo de fútbol estaré preparado”.

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