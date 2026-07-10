Millonarios oficializa a Javier Burrai y se despide de Guillermo de Amores

Millonarios confirma de manera oficial la llegada de Burrai, al mismo tiempo que anuncia la salida de De Amores del plantel.

Javier Burrai, nuevo arquero de Millonarios | @MillosFCoficial

Los movimientos en el arco de Millonarios se empiezan a confirmar y el propio club detalló hace poco que Guillermo de Amores no sigue y que Javier Burrai es nuevo portero de la institución. Con ese panorama, se empieza a dar claridad sobre los fichajes en en zona del campo que venía teniendo problemas.

Recordemos que hace unas semanas se conoció que Diego Novoa no fue renovado. Él se venía desempeñando como el portero titular en el esquema de Fabián Bustos. Por otra parte, se estaba a la espera de definir la situación del uruguayo, quien tenía vínculo con el ‘Embajador’ hasta junio del 2027.

Esas conversaciones llegaron a buen puerto y De Amores no va a continuar en el combinado bogotano. El guardameta cierra su paso por el ‘Azul’ con un total de 11 partidos atajados, 2 porterías imbatidas, 917 minutos sumados y 20 goles recibidos. Sus estadísticas muestran que no cumplió con las expectativas.

Javier Burrai, el reemplazo de De Amores

Unos minutos después de que se anunciara la salida de Guillermo, Millonarios informó que el argentino es su nuevo portero para el segundo semestre del 2026. Sin embargo, en el comunicado se detalla que estará bajo préstamo por un año completo, es decir, hasta julio del 2027.

🧤 Javier Burrai ya es Azul. ¡Bienvenido al Embajador! 💙Ⓜ️



▶️ Toda la información de su llegada en https://t.co/2ZA2GV4wDH pic.twitter.com/MNHFBr9kKW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 10, 2026

Burrai, de 35 años, que también tiene nacionalidad ecuatoriana, ha ganado cuatro títulos a lo largo de su carrera, entre los cuales se destacan una Supercopa Argentina con Arsenal de Sarandí, una Liga en el fútbol de Ecuador con Barcelona y con Talleres alzó una Supercopa Internacional.

Otros clubes en los que ha estado Javier son Guillermo Brown, Sarmiento de Junín, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y CD Macará. Resta esperar si Fabián Bustos lo incluye para el partido amistoso que tendrá Millonarios contra Universitario, el cual será este sábado 11 de julio en suelo peruano.

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